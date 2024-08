Großer Gefangenenaustausch zwischen Berlin und Russland

Es ist ein Fall, der politisch alles andere als alltäglich ist: Zwischen Deutschland, Russland, Belarus und den USA hat ein umfangreicher Gefangenenaustausch begonnen. Konkret geht es um mehr als zwei Dutzend Gefangene. Unter anderem der erst vor wenigen Wochen zu 16 Jahren Haft verurteilte US-Journalist Evan Gershkovich soll freikommen, genauso wie mehrere politische Gefangene, die in russischer Haft sitzen. Auch der deutsche Rico K., der in Belarus wegen angeblichem Terrorismus angeklagt war, könnte von dem Deal profitieren. Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geht es vor allem um den als „Tiergartenmörder“ bekannt gewordenen Wadim Krassikow. Der Geheimdienstmitarbeiter hatte im Jahr 2019 in Berlin einen Georgier erschossen, der in Russland als Staatsfeind galt. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.

Wie der Spiegel berichtet, starteten Flugzeuge sowohl aus Russland als auch aus Deutschland in Richtung Ankara. Dort sollte der Deal abgewickelt werden. In den Fliegern sollen sowohl Gershkowich als auch Krassikow gesessen haben.

Kreml nutzt Gefangene als „Handelsware“

Seit Jahren versucht der Kreml, den Mann freizubekommen. Der Fall hatte zu Verwerfungen zwischen den Regierungen Deutschlands und Russlands und der gegenseitigen Ausweisung von Diplomaten geführt. Im Gespräch soll im vergangenen Jahr auch ein Austausch mit dem inzwischen verstorbenen Alexey Nawalny gewesen sein. Putin wird vorgeworfen, gezielt, politische Gefangene zu nehmen, um westliche Staaten erpressbar zu machen. Bewegung in die Angelegenheit scheint schon vor einigen Tagen gekommen zu sein. Als Indiz wird von Experten das Verschwinden mehrerer Gefangener aus russischen Straflagern gewertet. Unter anderem zum bekanntesten inhaftierten Oppositionellen, Wadim Kara-Mursa, gab es keinen Kontakt mehr.

Gerüchte über den Austausch gibt es schon länger, doch aufgrund der politischen Brisanz hielt sich die Bundesregierung extrem bedeckt. Es galt höchste Geheimhaltung. Formal zuständig für den Fall des „Tiergartenmörders“ ist die Generalbundesanwaltschaft. Die untersteht dem Bundesjustizministerium, ist also nicht unabhängig. Im Fall des Gefangenenaustausches ist davon auszugehen, dass die Entscheidung auf höchster Ebene getroffen wurde: im Kanzleramt. „Eine klare gesetzliche Grundlage hierfür gibt es nicht“, sagt Anwalt Nikolaos Gazeas in einem Interview mit der Legal Tribune Online. „Einen solchen Fall einer vorzeitigen Beendigung der Strafhaft würde man rechtlich eher kreativ lösen.“ Denn eine Abschiebung sei juristisch bei einer lebenslangen Strafe nicht so einfach möglich – vor allem, wenn davon auszugehen ist, dass der Betroffene in seinem Heimatland auf freien Fuß gesetzt werde. Möglich wäre etwa eine Begnadigung.

Für Russland ist es nicht der erste Gefangenenaustausch: Im Dezember 2022 kam der berüchtigte Waffenhändler Wiktor But aus US-Haft frei, im Gegenzug konnte die amerikanische Basketballerin Brittney Griner zurück in ihre Heimat. Für Deutschland hingegen hätte ein Abkommen eine historische Dimension. Ein Gefangenenaustausch zwischen Staaten wird vor allem in Kriegszeiten vorgenommen. Im Kalten Krieg tauschten Ost und West hochrangige Agenten aus, die letzte Aktion fand 1986 statt, Schauplatz war die Glienicker Brücke in Berlin. Dass Straftäter gegen politische Gefangene ausgetauscht werden, gilt für die Bundesregierung als einzigartig.