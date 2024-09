Kundin soll Scheibe von Bäckerei-Theke zerschlagen haben

Eine zunächst unbekannte Frau ist in einer Bäckerei in Meersburg (Bodenseekreis) derart in Rage geraten, dass sie die Scheibe der Theke zerschlagen haben soll. Nach Angaben der Polizei soll die Frau am Donnerstagmorgen ungehalten reagiert und zum Schlag ausgeholt haben, weil sie ihr Frühstück sofort und nicht nach dem Essen bezahlen sollte. Anschließend sei die Unbekannte geflüchtet. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

