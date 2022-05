Landtagswahl in NRW: Grüne Spitzenkandidatin kommt aus Pöttmes

Mona Neubaur kommt aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und will in Nordrhein-Westfalen mitregieren. Was sie vor hat und wie ihre Chancen stehen.

Manchmal hört man es noch, dass Mona Neubaur nicht aus Nordrhein-Westfalen kommt. Wenn sie spricht, rutscht ihr Mal ein gerolltes "R" oder ein bayerischer Ausdruck heraus. Zwar lebt die Grünen-Politikerin seit über 20 Jahren in Düsseldorf, aufgewachsen ist sie aber unweit von Augsburg im Landkreis Aichach-Friedberg. Nun ist sie Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl am Sonntag, 15. Mai.

Dass die 44-Jährige nun Karriere in der Politik macht, überrascht sie am allermeisten. "Ich habe nicht geplant, die Politik zum Beruf zu machen", sagt Neubaur. Geboren in Pöttmes, wollte sie nach dem Abitur in Dillingen zunächst Trainerin beim Bund Deutscher Amateurtheater werden. Dafür zog sie 1997 nach Düsseldorf. Sie studierte Psychologie, Soziologie und Erziehungswissenschaften – und blieb anschließend in der Stadt hängen.

Bis 2007 war sie Referentin für Öffentlichkeitsarbeit bei einem Ökostromanbieter und dann bei der grünennahen Heinrich-Böll-Stiftung. Letzte leitete sie vier Jahre lange von 2010 bis 2014, bevor sie in den Landesverband der Grünen wechselte. Seit 2014 ist sie dessen Vorsitzende. Unter ihrer Führung flogen die Grünen 2017 aus der Landesregierung und Neubaur geriet in die Kritik. Trotzdem wurde sie ein Jahr später erneut als Vorsitzende bestätigt.

So will Mona Neubaur bei der Landtagswahl punkten

Von der damaligen Kritik ist heuer nur noch wenig zu spüren. Beim digitalen Parteitag der Grünen wurde Neubaur im vergangenen Jahr mit 82,4 Prozent der Stimmen zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl erklärt. Umfragen prognostizieren der Partei zwischen 15 und 18 Prozent aller Stimmen. Zwar liegen Hendrik Wüst ( CDU) und Thomas Kutschaty (SPD) in den Umfragen deutlich vor ihr, aber alleine regieren können beide wahrscheinlich nicht.

Stattdessen könnten sie dafür etwa auf die Grünen und auf Neubaur angewiesen sein. Und die scheint offen für jegliche Zusammenarbeit, auch mit der CDU. Immer wieder betont die Politikerin, dass sie Brücken bauen wolle. Das brachte ihr zuletzt Kritik von der Grünen Jugend ein. Allerdings macht sie diese Offenheit auch wählbar – und zwar auch für Menschen jenseits des klassischen Grünen-Klientels.

Sie will Veränderungen, aber in kleinen Schritten und sozial verträglich. Für Neubaur ist das eine Lehre aus der Landtagswahl 2017. Zum Beispiel, wenn es um den Kohleausstieg geht. Zwar hält Neubaur am Ausstieg bis 2030 fest, aber stellt auch eine groß angelegte Qualifizierungsoffensive in Aussicht. Aus ehemaligen Bergarbeitern sollen Fachkräfte im Bereich erneuerbarer Energien werden. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit ist das Thema Verkehr. Bis 2030 sollen überall in Nordrhein-Westfalen Busse und Bahnen zwischen 5.30 Uhr und 22 Uhr im Halbstunden-Takt fahren. Diese Mobilitätsgarantie würde rund 600 Millionen Euro pro Jahr kosten.

Neubaur hat immer noch enge Verbindung nach Pöttmes

Und abseits der Politik? Ihr Privatleben schirmt Neubaur rigoros von der Öffentlichkeit ab. Es ist nicht bekannt, ob sie Kinder hat oder ob sie in einer Beziehung lebt. Eine ihrer Leidenschaften: Fußball. Gerne schaue sie sich Spiele von Fortuna Düsseldorf an – aber nicht aus der VIP-Lounge, sondern im regulären Fanblock, wie sie auf ihrer Webseite betont.

Obwohl sie seit über 20 Jahren in Nordrhein-Westfalen lebt, hat sie die Verbindung nach Pöttmes nie verloren. Regelmäßig ist sie bei ihrer Familie zu Besuch. Vor allem ihre Kindheit beschreibt die 44-Jährige als sehr glücklich. "Ich hatte Phasen in meinem Leben da dachte ich, dass Astrid Lindgren mich mit Ronja Räubertochter gemeint hat." Die Liebe zur Natur ist geblieben, auch wenn sie heute nicht mehr auf dem Land, sondern in einer Großstadt lebt. "Immer, wenn ich den Kopf freikriegen muss oder mich entspannen will, gehe ich an den Rhein", sagt sie.