Porträt zur NRW-Wahl 2022: Das ist Mona Neubaur

Für die Grünen war die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ein voller Erfolg – zu verdanken haben sie das ihrer Spitzenkandidatin Mona Neubaur. Doch wer ist die Frau, die das Ergebnis der Grünen seit der letzten Landtagswahl verdreifachen konnte?

Auch wenn die CDU das beste Wahlergebnis der NRW-Wahl 2022 geholt hat: Sieger sind auch die Grünen – und ihre Spitzenkandidatin: Mona Neubaur.

Mona Neubaur im Porträt: Von der bayerischen Provinz in die nordrhein-westfälische Metropole

In Interviews hört man es noch ein wenig: Mona Neubaur ist im bayerischen Pöttmes geboren und aufgewachsen. Für das Dorfkind war aber schnell klar: Ich möchte lieber in der Stadt leben. Die Entscheidung ist dann vor 24 Jahren auf Düsseldorf gefallen. Seitdem ist die Stadt mehr als ihr zu Hause: "Meine Wahlheimat Nordrhein-Westfalen ist für mich vor allem gelebte Vielfalt – Vielfalt der Regionen, der Herkunft, der Fußballclubs, Brauereien und der Brauchtümer. Toleranz und Akzeptanz des Anderen liegt in unserer DNA", sagt die 44-Jährige. Privat ist sie hier also fest verwurzelt.

Hier arbeitete sie nach ihrem Abschluss als Diplom-Pädagogin vorerst in der Energiewirtschaft. Später dann bei der Heinrich-Böll-Stiftung, die sie vier Jahre lange leitete.

1999 trat sie den Grünen bei, aktiv engagiert sie sich seit 2005 für die Partei. Seit 2014 steht sie an der Spitze der Grünen in Nordrhein-Westfalen – und hat es bei der Wahl in Nordhrein-Westflen 2022 geschafft, dass bei den Sondierungsgesprächen keine Partei mehr an ihr vorbei kommt. Die Grünen werden mitregieren, das ist so gut wie sicher. 18,4 Prozent erzielte sie mit ihrer Partei.

Die Politikerin Mona Neubaur privat: Familie, Kinder, Hobbys

Mitglied ist Neubaur nicht nur bei den Grünen, sondern auch bei Fortuna Düsseldorf. Sie ist ein echter Fußballfan und schaut sich die Spiele ihres Lieblings-Clubs F95 am liebsten live im Stadion an. Ihre Liebe zum Fußball verdankt sie ihrem Opa, der sie Sonntags immer zu Kreisliga-Spielen in der bayerischen Provinz schleppte und dort leidenschaftlich die Spiele verfolgte.

Video: AFP

Apropos Leidenschaft: Die hat sie auch für Düsseldorfer Senf. Nur eine Sache aus Bayern vermisst sie, wie sie einmal in einem Interview verraten hat: „Eine Sache allerdings fehlt mir hier sakrisch: g´scheide Brezn!“. Dass sie fast immer schwarz trägt hat nichts mit ihrem Wesen zu tun: Sie wird als Optimistin beschrieben. Neubaur ist ledig und hat keine Kinder.

