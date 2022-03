Starb Maryam H., weil ihre Familie ihren „westlichen Lebensstil“ verdammte?

Plus Zwei Afghanen transportierten ihre tote Schwester im Koffer von Berlin nach Donauwörth. Doch die Verteidigung bestreitet, dass sie sie umgebracht haben.

Während die Staatsanwältin schildert, welchen grausamen Tod die 34-jährige Maryam H. sterben musste, sitzen ihre beiden jüngeren Brüder mit unbeteiligter Miene auf der Anklagebank. Sayed Youssuf H., 27, und der vier Jahre jüngere Seyed Mahdi H. sollen die Mutter zweier Kinder laut Anklage im vergangenen Juli unter einem Vorwand zu einem Treffen in Berlin gelockt und dann durch Würgen, Drosseln und einen tiefen Schnitt durch die Kehle umgebracht haben.