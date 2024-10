Prozess gegen 53-Jährigen wegen des Verdachts des Mordes

Ein 53-Jähriger muss sich vor dem Landgericht Darmstadt wegen des Verdachts des Mordes an seiner ehemaligen Freundin verantworten. Der Mann räumte zum Auftakt des Prozesses nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein, die Frau erschlagen zu haben. Dem Deutschen wird vorgeworfen, nach Streitigkeiten in der Beziehung die Frau im Mai in Offenbach getötet zu haben.

Die frühere Freundin hatte sich nach Auffassung der Staatsanwaltschaft von dem Angeklagten trennen wollen. Der 53-Jährige soll von der Frau finanziell abhängig gewesen sein. Er habe den Entschluss gefasst, sie zu töten. Bei der Tat soll er unvermittelt mit einem Gegenstand mehrfach auf das Opfer eingeschlagen haben. Die Frau sei an den Folgen der Attacke kurze Zeit später gestorben. Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt.