Russland erlässt Haftbefehl gegen Nawalny-Witwe

Die russischen Behörden haben am Dienstag in Abwesenheit einen Haftbefehl gegen Julia Nawalnaja, die Witwe des verstorbenen Oppositionsführers Alexej Nawalny, erlassen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Ein Gericht in Moskau beschuldigt die 47-Jährige demnach, Teil einer „extremistischen“ Gruppe zu sein. Nawalnaja habe sich den Vorermittlungen entzogen, erklärte der Pressedienst der Moskauer Gerichte am Dienstag im Onlinedienst Telegram. Nawalnaja lebt aktuell außerhalb Russlands. Sollte sie zurückkehren, würde ihr eine sofortige Verhaftung drohen.

Nawalnaja hat bereits auf der Plattform X auf die Nachricht reagiert. Dort schrieb sie, dass nicht sie, sondern Russlands Präsident Wladimir Putin ins Gefängnis gehöre – und zwar „nicht irgendwo in Den Haag, in einer gemütlichen Zelle mit Fernseher, sondern in Russland – in derselben Kolonie und derselben 2 mal 3 Meter großen Zelle, in der er Alexei getötet hat“.