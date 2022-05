Russland

Wladimir Putins öffentliche Inszenierung bröckelt

Plus Wladimir Putin hat stets Stärke demonstriert. Jetzt zeigt der Kreml-Chef Schwäche – und schon wird darüber spekuliert, wie fest er noch im Sattel sitzt.

Von Ulrich Krökel

Wladimir Putin mit nacktem Oberkörper, hoch zu Pferd, die Zügel fest in der Hand. Putin bei der Tigerjagd am Amur oder im Tarnfleck beim Frontbesuch in Georgien. Oder schlicht in Anzug und Krawatte, wie er im Kreml zur Amtseinführung schreitet. Unter ihm ein schier endloser roter Teppich, um ihn herum nur Gold, Marmor und die applaudierenden Würdenträger der Nation.

