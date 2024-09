Sachsen-Wahl 2024: Alle Ministerpräsidenten seit 1990

Am Sonntag, 1. September 2024, wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Es wird der achte Landtag sein in der Geschichte des Freistaats Sachsen, den es in dieser Form seit 1990, direkt nach der Wiedervereinigung, gibt. Mit der Wahl eines neuen Landtags geht auch die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten einher. Dieser führt die Landesregierung an und wird vom Landtag gewählt.

Seit der Gründung des Freistaats Sachsen im Jahr 1990, wurde diese Rolle des Ministerpräsidenten von bisher vier Männern belegt. Sie alle waren Politiker der CDU. Aber wie die Umfragen zur Landtagswahl 2024 in Sachsen andeuten, könnte es an der Spitze der Landesregierung zu einem Wechsel kommen. Die AfD droht stärkste Kraft in Sachsen zu werden, wenn auch nicht klar ist, dass sie damit auch den Ministerpräsidenten stellen würde. Denn eine Koalition mit irgendeiner anderen Partei ist sehr unwahrscheinlich.

Dennoch lohnt sich ein Blick in die Geschichte: Wer regierte bisher alles in Sachsen? Wer waren die Ministerpräsidenten seit Gründung des ostdeutschen Bundeslandes und von wann bis wann haben sie regiert? Alle wichtigen Informationen lesen Sie hier im Überblick.

Übrigens: Nur weil man in Sachsen lebt, ist man bei der Landtagswahl 2024 nicht automatisch wahlberechtigt.

Landtagswahl in Sachsen 2024: Das waren alle Ministerpräsidenten seit 1990

Wie die Website des Freistaats Sachsen auflistet, gab es in der Geschichte des Bundeslandes bisher die folgenden Ministerpräsidenten:

Amtszeit von bis Ministerpräsident Partei 8. November 1990 18. April 2002 Kurt Biedenkopf CDU 18. April 2002 28. Mai 2008 Georg Milbradt CDU 28. Mai 2008 13. Dezember 2017 Stanislaw Tillich CDU 13. Dezember 2017 heute Michael Kretschmer CDU

Schon gewusst? Nicht nur in Sachsen, Brandenburg und Thüringen wird in diesem Jahr gewählt. Auch in Baden-Württemberg finden 2024 Wahlen statt, nämlich die Kommunalwahlen.