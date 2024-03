Landtagswahl in Sachsen 2024: Termin und Öffnungszeiten der Wahllokale

Dieses Jahr wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Wann genau findet die Wahl statt? Und zu welchen Uhrzeiten sind die Wahllokale geöffnet?

Das Jahr 2024 ist in vielerlei Hinsicht ein Jahr der politischen Veränderung. Vielerorts in Deutschland finden Kommunalwahlen statt, dazu noch die Europawahl in Deutschland und der gesamten EU. Worauf aber besonders viele Experten ihr Augenmerk gerichtet haben, sind die drei Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern.

In Brandenburg, Thüringen und in Sachsen werden neue Landtage gewählt. Alle diese Wahlen haben das Potenzial, Veränderungen mit sich zu führen, die auch auf Bundesebene gespürt werden dürften. Das liegt besonders an den hohen Umfrageergebnissen der AfD, beispielsweise in Thüringen.

Wann findet die Wahl in Sachsen statt? Und von wann bis wann genau können die Wählerinnen und Wähler in dem Bundesland ihre Stimme abgeben? Das Wichtigste kurz zusammengefasst.

Landtagswahl in Sachsen: Wann findet die Wahl 2024 statt?

Die Landtagswahl in Sachsen findet am selben Tag statt wie die Landtagswahl in Thüringen, nämlich am Sonntag, den 1. September 2024, wie die sächsische Landesregierung verkündet. An diesem Tag sind die Wählerinnen und Wähler in Sachsen dazu aufgerufen, die achte Landesregierung seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990 zu wählen.

Aktuell wird Sachsen von einer schwarz-rot-grünen Koalition, einer sogenannten Kenia-Koalition, regiert. Ministerpräsident ist Michael Kretschmer (CDU), der bereits seine zweite Amtszeit ausübt. Die Koalitionsparteien blicken besorgt auf die kommende Wahl im September, da die Umfragen aktuell nicht in ihrem Interesse ausfallen.

Übrigens: Das Land Brandenburg wählt ebenfalls einen neuen Landtag im Jahr 2024, allerdings an einem anderen Tag als Sachsen und Thüringen.

Wann haben die Wahllokale in Sachsen für die Landtagswahl geöffnet?

Wenn am 1. September 2024 die Bürgerinnen und Bürger Sachsens aufgerufen sind, einen neuen Landtag zu wählen, werden die meisten von ihnen das in einem der vielen Wahllokale tun, die ihnen im Vorhinein zugewiesen worden sind. Am Wahltag werden die Wahllokale um 8 Uhr am Morgen öffnen und nach zehn Stunden, um 18 Uhr, wieder schließen, wie die Landesregierung Sachsens erklärt.

Wer am Wahltag nicht in Person wählen gehen kann oder einfach nicht möchte, hat die Möglichkeit, rechtzeitig eine Briefwahl zu beantragen. Damit lässt es sich dann ganz einfach von zuhause aus wählen.