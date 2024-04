Sachsen-Wahl 2024: Alle Wahlergebnisse seit 1990

In Sachsen wird dieses Jahr der achte Landtag gewählt. Wie die letzten sieben Landtagswahlen ausgegangen sind, erfahren Sie in diesem Artikel.

In Ostdeutschland wird in diesem Jahr in gleich drei Bundesländern gewählt. In Thüringen und Sachsen finden die Wahlen am Sonntag, den 1. September 2024 statt, in Brandenburg wird der neue Landtag am Sonntag, den 22. September 2024 gewählt. Dabei geht es um sehr viel mehr als nur die neue Sitzverteilung in den jeweiligen Landtägen.

Manche Experten sprechen von entscheidenden Wahlen. Dabei geht es besonders um die Ergebnisse der AfD, die in allen drei Bundesländern, auch in Sachsen, in den Umfragen vorne liegt. Noch ist nicht klar, wie die Landtagswahl in Sachsen 2024 ausgehen wird. Aber bis dahin lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit, auf die Ergebnisse aller Landtagswahlen in Sachsen bisher. Das neue Bundesland hielt die erste Wahl im Jahr 1990 ab, seitdem gab es insgesamt sieben verschiedene Sächsische Landtäge. Ein Überblick über die bisherigen Wahlergebnisse.

Übrigens: Auch in Baden-Württemberg wird 2024 gewählt, nämlich bei der Kommunalwahl.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Sachsen-Wahl 2024: So hat Sachsen seit 1990 gewählt

Laut der Website des Sächsischen Landtags sahen die Wahlergebnisse seit der ersten Landtagswahl in Sachsen im Jahr 1990 so aus:

Lesen Sie dazu auch



Wahlperiode Ergebnisse 1 1990 bis 1994 CDU: 53,8 Prozent Linke: 10,2 Prozent SPD: 19,1 Prozent Grüne: 5,6 Prozent FDP: 5,3 Prozent Sonstige: 6 Prozent 2 1994 bis 1999 CDU: 58,1 Prozent Linke: 16,5 Prozent SPD: 16,6 Prozent Grüne: 4,1 Prozent FDP: 1,7 Prozent Sonstige: 3 Prozent 3 1999 bis 2004 CDU: 56,9 Prozent Linke: 22,2 Prozent SPD: 10,7 Prozent Grüne: 2,6 Prozent FDP: 1,1 Prozent Sonstige: 6,5 Prozent 4 2004 bis 2009 CDU: 41,1 Prozent Linke: 23,6 Prozent SPD: 9,8 Prozent Grüne: 5,1 Prozent FDP: 5,9 Prozent NPD: 9,2 Prozent Sonstige: 5,3 Prozent 5 2009 bis 2014 CDU: 40,2 Prozent Linke: 20,6 Prozent SPD: 10,4 Prozent FDP: 10 Prozent Grüne: 6,4 Prozent NPD: 5,6 Prozent Sonstige: 6,8 Prozent

6 2014 bis 2019 CDU: 39,4 Prozent Linke: 18,9 Prozent SPD: 12,4 Prozent AfD: 9,7 Prozent Grüne: 5,7 Prozent NPD: 4,9 Prozent FDP: 3,8 Prozent Sonstige: 5,1 Prozent 7 2019 bis 2024 CDU: 32,1 Prozent Linke: 10,4 Prozent SPD: 7,7 Prozent AfD: 27,5 Prozent Grüne: 8,6 Prozent FDP: 4,5 Prozent Sonstige: 9,3 Prozent

Übrigens: Nur weil man in Sachsen wohnt, bedeutet das nicht, dass man bei der Sachsen-Wahl 2024 wahlberechtigt ist.