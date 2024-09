Betrüger erbeuten Schmuck und Geld im Wert von 300.000 Euro

Betrüger haben eine Frau aus Landsberg um Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von mehr als 300.000 Euro gebracht. Die bislang unbekannten Täter hatten sich am Mittwochmorgen als Polizisten ausgegeben und die 62-Jährige telefonisch kontaktiert. Das teilte die Polizei mit. Demnach gaben sie vor, dass die Tochter der Frau einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Die Zahlung einer hohen Kaution könne sie vor einer sofortigen Haftstrafe bewahren, versuchten die Betrüger ihr demnach weis zu machen.

Durch die wie es in der Polizeimitteilung hieß «geschickte Gesprächsführung der Täter», stimmte die Frau einer Übergabe der Wertsachen zu. Sie ließ sich an einen Treffpunkt lotsen, wo sie den vermeintlichen Polizisten das Geld und den Schmuck übergab. Die Ermittlungen dauern an.