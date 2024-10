Deutschland muss sich anstrengen, um nicht selbst Bittsteller zu werden

Wer eine Idee vom heutigen Indien bekommen will, kann auf Narendra Modi blicken. Der Premierminister von 1,4 Milliarden Menschen wurde in eine Familie hineingeboren, die einer niederen sozialen Kaste angehört. Anschließend arbeitete er sich kontinuierlich hoch, seit zehn Jahren ist er Premier. Modis Eifer und Aufstieg sind Sinnbild des modernen Indiens. In vielen Regionen herrscht zwar noch bittere Armut, insgesamt betrachtet arbeitet sich das Land jedoch seit Jahren wirtschaftlich wie militärisch an die Weltspitze vor. Seit 2000 verbindet Deutschland und Indien eine strategische Partnerschaft. Die Begeisterung, mit der zu Beginn deutsche Außenminister und Regierungschefs in Neu-Delhi willkommen geheißen wurden, ist einem gesunden Selbstbewusstsein gewichen. Deutschland muss sich anstrengen, um nicht bald in der Rolle zu landen, die einst Indien gehörte: Die des Bittstellers.

Wem das übertrieben vorkommt, mag sich die Zahlen anschauen. Der Internationale Währungsfonds billigt Deutschland in der Prognose für dieses Jahr miserable Null Prozent Wachstum zu. Das stärkste Wachstum erwartet der IWF in Indien mit satten sieben Prozent. Für China werden, zum Vergleich, 4,8 Prozent erwartet. Der Handelsaustausch mit Indien und der Region wird für Deutschland wahrscheinlich bis zum Jahr 2050 die Hälfte des globalen Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Insofern sind der Handel und der Austausch mit dieser Region gerade auf wirtschaftlicher Ebene besonders wichtig.

Modis Aufstieg spiegelt Indiens Ambitionen wider

Darüber hinaus geht es nicht erst seit dem Ausbruch des Ukrainekrieges allein um nationale Wirtschaftsinteressen. Denn Indien kommt eine bedeutende Stellung bei dem Versuch zu, Russland ökonomisch in die Knie zu zwingen. Wenn das Land mit seinem enormen Energiehunger weiter die freiwerdenden Kapazitäten an Öl, Kohle und Gas aus Russland aufkauft, die Europa nicht mehr will, dann fließen Präsident Wladimir Putin immer neue Milliarden zur Finanzierung seiner Kriegswirtschaft zu.

Scholz versucht also, Indien auf die Seite des Westens zu ziehen, und er hat seine Sache bisher so schlecht nicht gemacht. Der Kanzler weiß, dass sich Modi von ihm nicht belehren lässt. Er muss ihn überzeugen. Mit guten Argumenten – und mit Waffen leider auch.

Um sich von China abzugrenzen und die eigene Macht zu festigen, gilt Modis Interesse eher Raketen als Wasserstoff. Ihm geht es weit mehr um Rüstungskooperationen als um erneuerbare Energien. Das Land macht noch viele Waffendeals mit Russland, das kann nicht im Interesse Deutschlands sein. Berlin will sich zudem stärker in Szene setzen, weil es bei der Anbahnung von Rüstungsgeschäften mit Indien oft noch von Frankreich ausgebootet wird, was wiederum schlecht für die heimischen Hersteller und ihre Zulieferer ist.

Deutschland und Indien wollen bei Rüstungsgeschäften kooperieren

Scholz treibt die Kooperation in Rüstungsfragen voran, auf der Agenda des Besuchs fand sich passenderweise eine Absichtserklärung „zur engeren Zusammenarbeit bei Sicherheit und Verteidigung“. In Goa will der Kanzler demonstrativ zwei Marineschiffe besuchen, die dort im Rahmen des Manövers „Indo-Pacific Deployment 2024“ im Hafen von Goa liegen. Das deutsche Engagement ist enorm teuer und deshalb vor dem Hintergrund knapper Kassen noch überschaubar. Eine Ausweitung wird in Regierungskreisen aber nicht dementiert.

Bis zur Bundestagswahl wird im Rüstungsbereich aus Rücksicht auf die Befindlichkeiten der Grünen wohl nicht mehr so ganz viel passieren können. Der nächsten Regierung muss es gelingen, die deutsch-indischen Beziehungen stärker zu betonen und auszubauen. Egal, ob der Kanzler dann Olaf Scholz oder Friedrich Merz heißt. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Wenn Deutschland sich nicht ranhält, könnte tatsächlich bald ein Rollenwechsel anstehen.