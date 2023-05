Vor Selenskyjs Besuch in Berlin: Polizei ermittelt wegen Geheimnisverrats

Die Berliner Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Geheimnisverrats vor dem geplanten Besuch von Wolodymyr Selenskyj. Es geht um einen Zeitungsartikel.

Vor dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat die Berliner Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts des Geheimnisverrats eingeleitet. In einem am Mittwoch in einer Berliner Tageszeitung erschienenen Artikel waren offenbar ein Angehöriger der Polizei zitiert und vertrauliche Details zu einem in Planung befindlichen Einsatz wiedergegeben worden. Das teilten Beamte nach Angaben des Spiegels mit.

Selenskyj soll nach Berlin kommen: Was bei seinem Besuch geplant ist

Selenskyj soll am 13. Mai auf Einladung von Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) nach Berlin kommen. Einen Tag später soll er offiziell von Scholz empfangen werden. Danach seien Gespräche und eine Pressekonferenz geplant. Gegen zwölf Uhr soll sich der ukrainische Präsident mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen. Anschließend soll er nach Aachen reisen, wo er mit dem Karlspreis geehrt werden soll. Die Vorbereitungen auf den Staatsbesuch sollen bereits auf Hochtouren laufen.

Ein Sprecher der Polizei hat Selenskyjs Besuch in Berlin bestätigt, genaue Angaben habe er aber nicht machen wollen. Die genaue Planung übernehme das Bundeskanzleramt, hieß es. Dieses bestätigte den Besuch zunächst aber nicht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Selenskyj besuchte Finnland

Am Mittwoch ist Selenskyj überraschend nach Finnland gereist. In der Hauptstadt Helsinki sprach er mit Vertretern der nordischen Staaten über weitere Unterstützung für sein Land. Sein Besuch war bis kurz vor seiner Ankunft auf dem Flughafen Helsinki-Vantaa geheim gehalten worden.

Aus Finnland reiste der ukrainische Präsident weiter in die Niederlande. Bei seinem Besuch beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag forderte er am Donnerstag die Einrichtung eines Sondertribunals, um Russland für sein "Verbrechen der Aggression" zur Verantwortung zu ziehen.

Lesen Sie dazu auch