Sierra Leone

vor 31 Min.

Krankes Gesundheitssystem: Ärzte bezahlen Therapien aus eigener Tasche

"Man muss schon fest an die Sache glauben, um diesen Job zu machen": Das Connaught Hospital, im Bild eine Krankenschwester, ist die führende Klinik in Sierra Leone.

Plus In vielen Ländern sind die Hürden für eine Gesundheitsversorgung hoch – das sieht man auch in der Pandemie. In Sierra Leone gibt es ein klein wenig Hoffnung.

Von Felix Lill

„Skalpell“, murmelt Mustapha Kabba zu einem Assistenten, ohne den Blick zu heben. Mit den Händen hat er dünne Fäden um Hautlappen geknotet. Der junge Mann, der reglos unter den Augen des Chirurgen und einer Handvoll weiterer Ärzte liegt, merkt davon nichts. Der faustgroße Tumor auf der rechten Seite seines Brustkorbs wirft für alle hier die Frage auf, wie lange er wohl noch zu leben hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen