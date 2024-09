Leistung lohnt sich nicht im Bürgergeld

Als große Errungenschaft wird das Bürgergeld nicht in die Geschichte der deutschen Sozialpolitik eingehen. Im Gegenteil: Es ist zu teuer, es setzt die falschen Anreize und hat im Vergleich zu Hartz IV nur einen Vorteil – den eingängigeren Namen. Keine zwei Jahre nach seiner Einführung straft das Bürgergeld das Versprechen seiner Erfinder jedenfalls noch Lügen: Es belohnt nicht Leistung, also die Aufnahme einer Arbeit, sondern wirkt zumindest teilweise wie eine Subvention für Langzeitarbeitslosigkeit. Mehr als 40 Prozent der Bürgergeld-Bezieher leben bereits seit mehr als vier Jahren von der staatlichen Fürsorge.

Das Bürgergeld ist falsch verstandene Großzügigkeit

Dass die Kosten immer weiter ins Kraut schießen, ist vor allem zwei Entwicklungen geschuldet: Zum einen werden Betroffene nicht hinreichend schnell in neue Jobs vermittelt, weil das Sanktionsregime im Bürgergeld in falsch verstandener Großzügigkeit entschärft wurde. Zum anderen sorgt die anhaltend hohe Zuwanderung für einen anhaltend hohen Einwanderungsdruck ins Bürgergeld. Mehr als fünf Millionen Menschen in Deutschland beziehen es in irgendeiner Form, sei es in voller Höhe, sei es als Zuschuss für Geringverdiener. Knapp 800.000 von ihnen stammen aus der Ukraine und werden vom deutschen Staat mit dem Bürgergeld großzügiger alimentiert als Asylbewerber. Mehr als 500.000 kommen aus Syrien.

Wer auch immer nach der nächsten Bundestagswahl regiert: Eine Generalrevision des Bürgergeldes ist unausweichlich. Dabei geht es nicht um ein paar Milliarden mehr oder weniger im Haushalt, sondern um ein sehr sozialdemokratisches Thema: Gerechtigkeit. Wer arbeitet, und sei es nur für den Mindestlohn, muss mehr bekommen als jemand, der nur vom Bürgergeld lebt.