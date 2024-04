Ermittler sicher: Russische Saboteure planten Anschläge in Deutschland

Zwei mutmaßliche Russland-Agenten sind in Bayern verhaftet worden. Sie sollen Rüsdtungsbetriebe ausgespäht und Attentate auf militärische Transportwege geplant haben. Auch US-Einrichtungen waren im Visier.

Deutschland steht vor einer neuen Spionageaffäre ungeheuerlicher Dimension. Der Generalbundesanwalt hat in Bayern zwei mutmaßliche Agenten verhaften lassen, die nach Überzeugung der Ermittler im Auftrag Russlands Sprengstoff- und Brandanschläge auf militärisch genutzte Infrastruktur und Industriestandorte in Deutschland geplant haben. Auch Einrichtungen des US-Militärs sollen ausspioniert worden sein. Ziel der Agententätigkeit sei laut Generalbundesanwalt gewesen, die Militärhilfe für die Ukraine zu sabotieren.

Bei den beiden Verhafteten handelt es sich Deutschrussen. Sie wurden am Mittwoch in Bayreuth von Spezialkräften der Polizei festgesetzt. Auch die Wohnungen und Arbeitsplätze der Männer wurden durchsucht. Der Hauptbeschuldigte Dieter S. (39) soll seit Oktober mit Verbindungsleuten des russischen Geheimdienstes in Kontakt stehen und sich bereit erklärt haben, Bomben- und Brandattentate in Deutschland zu begehen. Zu diesem Zweck hat S. laut Bundesanwaltschaft bereits potenzielle Anschlagziele ausgekundschaftet, darunter Straßen und Schienen für Militärtransporte, Rüstungsbetriebe und andere Industrieanlagen. Dabei hat er offenbar Fotos und Videos angefertigt und diese seinem Auftraggeber beim russischen Geheimdienst übermittelt. Ziel der geplanten Anschläge sei gewesen, die deutsche Ukrainehilfezu unterminieren. Der Generalbundesanwalt stuft die Angelegenheit als besonders schweren Fall der Agententätigkeit für Russland ein.

Russland-Agenten sollen US-Stützpunkt in Bayern ausspioniert haben

Nach Informationen des Spiegel gehörten zu den ausspionierten Militärobjekten Einrichtungen der US-Streitkräfte im bayerischen Grafenwöhr. Dort befindet sich einer der wichtigsten Truppenübungsplätze des US-Militärs in Europa, auf dem die amerikanische Armee auch ukrainische Soldaten ausbildet – unter anderem an Abrams-Kampfpanzern. Beim Ausspähen soll der mutmaßliche Spion Dieter S. spätestens seit März von dem 37-jährigen Alexander J. unterstützt worden sein, dem die Bundesanwaltschaft nun ebenfalls geheimdienstliche Agententätigkeit vorwirft. Für S. hatte der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof bereits am Mittwoch Untersuchungshaft angeordnet, J. wird am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt.

Der mutmaßliche Haupttäter Dieter S. ist für die deutschen Sicherheitsbehörden kein Unbekannter: Zwischen 2014 und 2016 soll der Deutschrusse laut den Ermittlern einer Miliz der von russischen Separatisten in der Ostukraine ausgerufenen "Volksrepublik Donezk" angehört haben.

Die Einheit wird von der deutschen Justiz inzwischen als Terrororganisation eingestuft. Dieter S. wird daher zusätzlich der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland beschuldigt. Und da S. offenbar auch über eine Schusswaffe verfügte, steht er außerdem im Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.

Innenministerin Faeser: Wir lassen uns nicht einschüchtern und helfen der Ukraine weiter

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat nach den Festnahmen die deutsche Unterstützung für die Ukraine bekräftigt. "Unsere Sicherheitsbehörden haben mögliche Sprengstoffanschläge, die unsere militärische Hilfe für die Ukraine treffen und unterminieren sollten, verhindert", sagte Faeser am Donnerstag. Seit dem Beginn des von Präsident Wladimir Putin begonnenen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine seien alle Schutzmaßnahmen "gegen hybride Bedrohungen durch das russische Regime" hochgefahren worden. "Wir werden die Ukraine weiter massiv unterstützen und uns nicht einschüchtern lassen", betonte die Ministerin.

Justizminister Buschmann bezeichnet Festnahme der Russland-Agenten als "Ermittlungserfolg"

"Wir wissen, dass der russische Machtapparat auch unser Land in den Fokus nimmt", sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) der Deutschen Presse-Agentur. Deutschland müsse auf diese Bedrohung wehrhaft und entschlossen reagieren. Dem Generalbundesanwalt sei mit der Festnahme der beiden Männer ein "weiterer bedeutsamer Ermittlungserfolg" im Kampf gegen das Sabotage- und Spionagenetzwerk des russischen Präsidenten, Wladimir Putin, gelungen.