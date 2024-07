Hanau verschiebt Eröffnung des ehemaligen Kaufhof-Gebäudes

Hanau verschiebt die Eröffnung des neuen Einkaufs- und Freizeitzentrums Stadthof im ehemaligen Kaufhof-Gebäude auf den kommenden März. Vertreter der Stadt erklärten, dass eine zunächst ins Auge gefasst Eröffnung vor Weihnachten terminlich nicht sinnvoll sei. Als neuer Eröffnungstermin wird nun der 13. März 2025 genannt - genau zwei Jahre nach Bekanntgabe der Schließung der Hanauer Kaufhof-Filiale.

Die Stadt hat die Immobilie für 25 Millionen Euro gekauft, etwa 40 Millionen Euro sollen darüber hinaus in den kommenden Jahren in die Weiterentwicklung des Areals in bester Citylage investiert werden. Vorgesehen ist eine Mischung aus Läden, Gastronomie, Freizeit-, Kultur- und Bildungseinrichtungen.

Laut Stadtverwaltung steht die erste Mieterin im Stadthof bereits fest: die Toynamics Europe GmbH mit Sitz in Mücke (Kreis Vogelsberg). Das auf Holzspielzeug spezialisierte Unternehmen gehört den Angaben zufolge zur Hape Unternehmungsgruppe mit weltweit 3.000 Angestellten.