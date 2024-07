EU führt vorläufige Strafzölle auf E-Autos aus China ein

Wie aus dem EU-Amtsblatt hervorgeht, führt die EU am Freitag vorläufige Strafzölle auf den Import von Elektroautos aus China ein. Die Strafzölle treffen unter anderem das Unternehmen BYD, das derzeit im großen Stil die Fußball-Europameisterschaft sponsert. Die Entscheidung ist das Ergebnis einer Untersuchung der EU-Kommission. Diese ergab, dass die gesamte Wertschöpfungskette für Elektroautos in China stark subventioniert wird und durch die Einfuhren chinesischer E-Autos eine klar voraussehbare und unmittelbar bevorstehende Schädigung der Industrie in der EU droht. Chinesische Autos sind den Kommissionsangaben zufolge normalerweise rund 20 Prozent günstiger als Modelle, die in der EU hergestellt wurden.

Für den Hersteller BYD steht konkret ein vorläufiger Strafzoll von 17,4 Prozent im Raum, für Geely 19,9 Prozent und für SAIC 37,6 Prozent. Geely produziert unter anderem die elektrischen Smart-Modelle #1 und #3 sowie den Volvo EX30. SAIC baut den in Deutschland populären MG4, der in den Zulassungsstatistiken aus Flensburg im Mai unter den E-Autos knapp hinter dem VW ID.3 auf dem zweiten Platz landete. Für andere Hersteller sieht die EU 20,8 Prozent vor. Firmen, die bei der Untersuchung nicht kooperiert hatten, müsse 37,6 Prozent Strafzoll bezahlen.

Endgültig sollen die Strafzölle innerhalb von vier Monaten eingeführt werden – sollte China nicht noch überraschende Zugeständnisse machen. Solange müssen die Zölle noch nicht gezahlt werden, sondern nur Sicherheitsleistungen für sie hinterlegt werden. (mit dpa)