Terrororganisation Hamas: Wer und was dahintersteckt

Nicht erst seit dem aktuellen Großangriff auf Israel sorgt die Hamas für Schlagzeilen. Was hat es mit der Terrororganisation auf sich? Hier die wichtigsten Antworten.

Schon lange Zeit brodelte es im Nahen Osten, nun ist der Konflikt erneut zu einem Krieg geworden. Immer mehr Todesopfer werden gemeldet, immer mehr Gräueltaten bekannt. Auslöser ist der Angriff der islamistischen Terrororganisation Hamas auf Israel. Doch was genau ist die Hamas? Woraus ist sie entsprungen, was sind die Ziele? Und wie steht es um Unterstützer? Hier gibt es einen Überblick.

Wo liegt der Ursprung der Hamas?

Der arabische Name "Hamas" ist ein Akronym von "Harakat al-Muqawama al-Islamiya", auf Deutsch "Bewegung des islamischen Widerstands". Der Name steht unter anderem auch für das arabische Wort "Glaubenseifer". Gegründet wurde die sunnitisch-islamistische Organisation 1987 im Gaza-Streifen. Ihre Wurzeln liegen in der ägyptischen Muslimbruderschaft, eine islamistische Bewegung, die in verschiedenen Ländern im Nahen Osten aktiv ist.

Die Hamas wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft. Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) hat nach dem Angriff auf Israel ein Betätigungsverbot der Hamas in Deutschland angekündigt. Schon seit 2021 darf die grün-weiße Flagge der Hamas in Deutschland nicht mehr gezeigt werden.

Was sind die Ziele der Hamas?

Die Hamas hat seit ihrer Gründung zwei Hauptziele: Einerseits den Staat Israel zu bekämpfen, andererseits ein Gegengewicht zur "Fatah-Bewegung" zu bilden. Nach einem militärischen Konflikt übernahm die Hamas 2007 die Herrschaft im Gazastreifen, die zuvor die Fatah, eine palästinensische Partei, innehatte. Während die Hamas Israel das Existenzrecht komplett abspricht, spricht sich die Hamas für einen eigenen Staat im Westjordanland und Gazastreifen mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt aus.





Ihre Ziele hat die Hamas in einer Gründungcharta im Jahr 1988 festgehalten. Diese sind gekennzeichnet von antisemitischen Werten und dem Ziel der Auslöschung des Staates Israel. 2017 veröffentlichte die Hamas eine neue Charta, die jedoch nicht von den Gründungswerten von 1988 abweicht.

Wie viele Mitglieder hat die Hamas?

Es gibt keine offiziellen Zahlen darüber, wie viele Mitglieder der Hamas angehören. Schätzungen zufolge handelt es sich um rund 80.000. Die Struktur der Organisation ist undurchsichtig. Nach Angaben der Konrad-Adenauer-Stiftung besteht die Hamas aus einem militärischen Zweig, angeführt von der Untergrundorganisation "Kassam-Brigaden", und zwei Entscheidungsgremien.

Eines dieser beiden Gremien ist der "Schura-Rat", der sich aus 77 Mitgliedern zusammensetzt. Dieser wählt das Politbüro, welches wiederum das zweite Gremium ist. Es handelt sich dabei laut Konrad-Adenauer-Stiftung um die oberste Entscheidungsinstanz mit 15 Mitgliedern. Dem Politbüro obliegt der politische Kurs der Hamas.

Wer ist Anführer der Hamas?

Als militärischer Anführer der Hamas gilt Mohammed Deif. Er ist derjenige, der die "Operation Al-Aksa-Flut" leitet – den derzeitigen Angriff auf Israel. Er gilt als Kopf der Kassam-Brigaden, der militärischen Untergrundorganisation der Hamas. Medienberichten zufolge soll Deif bei Luftanschlägen 2006 ein Auge, einen Arm und beide Beine verloren haben. Weil kaum Bilder von ihm existieren, wird er auch als "Phantom" der Hamas bezeichnet.

Seit 2017 ist Ismail Hanija Vorsitzender des Politbüros der Hamas. 2021 wurde er wiedergewählt. Sein Vorgänger war Khaled Meschal. Hanija lebt im Exil, sein genauer Aufenthaltsort ist nicht bekannt. Es wird vermutet, dass er sich in der Türkei oder Katar aufhält. Hanija wurde 1963 in einem Flüchtlingslager nahe Gaza-Stadt geboren, das damals unter ägyptischer Verwaltung lag. Das US-amerikanische Außenministerium hat beide als "Specially Designated Global Terrorists" (SDGT), als internationale Terroristen, eingestuft.

Politischer Führer der Hamas im Gazastreifen ist Yahya Sinwar. Er leitet das Politbüro der Hamas und gilt als ranghöchster Beamter der Hamas.

Welche Staaten unterstützen die Hamas?

Als einer der wichtigsten Unterstützer der Hamas gilt der Iran – sowohl was Finanzen als auch Waffen angeht. Welchen Umfang die finanzielle Unterstützung hat, ist jedoch nicht bekannt. Auch Katar unterstützt die Hamas mit hohen Geldsummen. Zu den ehemaligen Unterstützern zählen Ägypten und die Türkei.