Elon Musk sorgt mit AfD-Wahlwerbung für Aufsehen

Rund zwei Monate vor der Bundestagswahl (23. Februar 2025) gießt Elon Musk Öl in die wirtschaftspolitischen Spannungen in Deutschland. Der US-Milliardär und Tesla-Gründer macht sich über seinen Onlinedienst X offen für die AfD stark. „Nur die AfD kann Deutschland retten“, erklärt US-Unternehmer und Trump-Vertraute.

Die Reaktion von Parteichefin Alice Weidel ließ nicht lange auf sich warten: „Ja! Da haben Sie vollkommen recht, Elon Musk!“, ließ die 45-Jährige ebenfalls auf der Plattform wissen und reagierte mit einer Video-Ansprache, gerichtet an die Vereinigten Staaten (siehe unten).

Elon Musk macht Wahlwerbung für AfD: Wirtschaftlich in Deutschland aktiv

Inwiefern dies die Zustimmung zur Alternative für Deutschland im Februar beeinflusst, ist unklar. Laut aktuellen Umfragen liegt die AfD in der Bundesrepublik auf Platz zwei, hinter der Union, die über 30 Prozent der Wählergunst erreicht. Eine Koalition kommt, Stand jetzt, für keine der großen Parteien infrage:

Alle anderen im Bundestag vertretenen Parteien halten an der sogenannten Brandmauer fest und schließen eine Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch aus. Musks Unterstützung für die rechtspopulistische Partei dürfte auch deshalb die Gemüter spalten – insbesondere da der in Südafrika geborene US-Unternehmer mit der Tesla-Gigafactory in Grünheide einer der größten Arbeitgeber in Brandenburg ist und damit wirtschaftlich mit Deutschland verbunden.

Musk bereits im Sommer mit Sympathiebekundungen für die AfD

Dabei sind Elon Musks Äußerungen zugunsten der AfD keine neue Entwicklung: Bereits nach der Europawahl im Juni 2024 lobte der 53-Jährige die 2013 gegründete Partei. „Die politischen Positionen der AfD, von denen ich gelesen habe, klingen nicht extremistisch“, ließ er auf seiner Plattform X wissen.

Diese Aussagen sorgten bereits damals für Empörung bei deutschen Politikern, die auf die rechtsextremistischen Tendenzen der Partei hinwiesen. Dabei ist der Aktionismus von Elon Musk nicht nur in der Bundesrepublik zu beobachten. Er ist prominenter Unterstützer des designierten US-Präsidenten Donald Trump und besitzt eine ähnliche politische Ausrichtung. Trumps Einfluss scheint auch bei Musks Unterstützung für andere rechtspopulistische Bewegungen in Europa durch:

In Großbritannien verbündet sich Musk mit Reform UK, einer mit der AfD vergleichbaren Bewegung: Gemeinsam mit Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage plant der Trump-Berater Berichten zufolge eine Wahlkampfspende in Höhe von 100 Millionen US-Dollar. Ziel ist es, die Labour-Regierung bei den Parlamentswahlen abzulösen.

Bayerns Digitalminister reagiert auf AfD-Posting von Musk

Schnell reagiert hat auf Elon Musks AfD-Tweet der bayerische Digitalminister Fabian Mehring. Zunächst kündigte der FW-Politiker auf X an: „Zeit für (m)einen X-Exit.“ Wenig später verfügte der Minister, dass sich auch das Digitalministerium von der Plattform zurückziehen muss.

Seine Begründung: „Wenn der Eigentümer eines Plattformgiganten höchstselbst Fakenews verbreitet und die Werbetrommel für Extremisten rührt, die beispielsweise den Klimawandel leugnen und gegen Zukunftstechnologien hetzen, will ich mich damit nicht länger als Nutzer gemein machen. Deshalb ziehe ich die Konsequenzen aus dem Abdriften von Elon Musk in die Welt der Schwurbler und politischen Geschäftemacher und konzentriere mich künftig auf andere Plattformen. Nachdem Herr Musk nun endgültig die Maske fallen lässt und sein wahres politisches Gesicht zeigt, halte ich das für den richtigen Schritt und gehe davon aus, dass meinem Beispiel viele Demokraten folgen werden. Demokratie braucht Haltung – auch und insbesondere im digitalen Zeitalter,“ so Mehring am Freitag in München.

Hoch erfreut reagierte dagegen die AfD-Chefin im bayerischen Landtag, Katrin Ebner-Steiner. „Elon Musk hat kurz und bündig zum Ausdruck gebracht, was eigentlich jeder deutsche Unternehmer weiß. Das sagen uns alle Unternehmer, die hinter den Kulissen immer wieder den Kontakt zu uns suchen.“