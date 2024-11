Mann bei Streit mit Cuttermesser verletzt

Im Zuge eines Streits soll ein Mann einen anderen Mann in der Busdurchfahrt eines Frankfurter Einkaufszentrums mit einem Cuttermesser angegriffen haben. Beide Männer hatten einen Promillewert von mehr als 3,5, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge gerieten die einander bekannten Männer am Abend in einen Streit. Einer der beiden, ein 31-Jähriger, schubste den anderen demnach. Sein 54-jähriger Kontrahent fiel durch den Stoß zu Boden, wie es in der Mitteilung heißt. Er soll daraufhin ein Cuttermesser gezogen und den 31-Jährigen damit am Hals verletzt haben. Zwei zunächst unbekannte Zeugen beobachteten den Vorfall und alarmierten den örtlichen Sicherheitsdienst. Dieser hielt den mutmaßlichen Messerangreifer bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der 31-Jährige wurde den Angaben zufolge mit einer Schnittverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 3,60 Promille, bei dem mutmaßlichen Angreifer einen Wert von 3,78 Promille. Der 54-Jährige wurde vorläufig festgenommen, die Ermittlungen dauern an.