Übertragung der Beerdigung von Benedikt XVI. live im TV und Stream

Der frühere Papst Benedikt XVI. wird am Donnerstag, 05. Januar 2023 beerdigt. Welche Sender und Streams die Trauerfeier übertragen, erfahren Sie hier.

Der frühere Papst Benedikt XVI., der am Silvestertag gestorben war, wird am Donnerstag, dem 05. Januar 2023, beerdigt. Wer bei der Trauerfeier von Deutschland aus dabei sein möchte, kann die Zeremonie aus der Ferne mitverfolgen. Alle Infos zur Übertragung der Beerdigung im TV und Stream haben wir hier für Sie.

Übertragung der Beerdigung von Benedikt XVI.: Welche Sender zeigen die Trauerfeier?

Im deutschen Fernsehen wird die Beerdigung in voller Länge zu sehen sein. Folgende Sender übertragen die Trauerfeier:

ZDF : ab 09.05 Uhr live

: ab 09.05 Uhr live BR Fernsehen : ab 8.45 Uhr live & Zusammenfassung am Abend ab 19 Uhr

: ab 8.45 Uhr live & Zusammenfassung am Abend ab 19 Uhr ntv: ab 9 Uhr live

Welt: ab 8.45 Uhr

Phoenix : ab 9 Uhr live

Das ZDF bietet zusätzlich noch einen Livestream in der Mediathek an.

Die Trauerfeier beginnt um 9.30 Uhr und wird insgesamt etwa zwei Stunden dauern.

Wer leitet die Trauerfeier des früheren Papstes?

Die Totenmesse wird Papst Franziskus auf dem Petersplatz in Rom leiten, erklärte Vatikan-Sprecher Bruni. Der 86-Jährige wird auch die Predigt halten. Allerdings werde die Trauerfeier am Altar Kardinal Giovanni Battista Re übernehmen, weil Franziskus unter Knieschmerzen leide.

Die Trauerfeier soll nach Wunsch von Benedikt schlicht ablaufen.

Was passiert nach der Trauerfeier von Benedikt XVI.?

Im Anschluss wird nach Angaben von Bruni der Sarg in den Petersdom getragen. Danach findet die Beisetzung des früheren Papstes unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nur sein Nachfolger Papst Franziskus und die Kardinäle werden daran teilnehmen.

Wo wird der frühere Papst Benedikt XVI. beerdigt?

Der Sarg wird nach der Zeremonie in eine Zinkkiste gelegt und in die Grotte des Petersdoms gebracht. In der Krypta des Petersdoms wird der emeritierte Papst dann beigesetzt. Dort fanden auch schon viele andere Päpste ihre Ruhestätte. Benedikt selbst hatte sich gewünscht, dort beerdigt zu werden, wo einst sein Vorgänger Johannes Paul II. nach seinem Tod zunächst beigesetzt wurde. Nach der Seligsprechung von Johannes Paul II. wurden seine sterblichen Überreste in eine Kapelle im Petersdom gebracht.