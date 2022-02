Es war einmal ihr Land: So erleben Ukrainer ihre dramatische Flucht

Plus Immer mehr Menschen aus Kiew und anderen Regionen der Ukraine versuchen nach Polen zu flüchten. Am Grenzübergang Krakowez spielen sich dramatische Szenen ab.

Das Großmütterchen hätte es beinahe geschafft in den noch friedlichen Teil Europas. Doch etwas geschah mit der betagten Ukrainerin nur wenige hundert Meter entfernt vom Grenzübergang Krakowez. Ihr Herz versagte. Vielleicht, weil sie keine Kraft mehr hatte nach Stunden oder Tagen der Flucht über die verstopften Autobahnen. Oder weil sie wusste, dass sie dem Land, das das ihre ist, möglicherweise für immer den Rücken kehren wird.