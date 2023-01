Nataschas bewegende Reise zu ihrem krebskranken Mann in die Ukraine

Plus Die Ukrainerin Natascha fährt von Deutschland in ihre Heimat. Seit April hat sie ihren Mann nicht mehr gesehen. Es ist ein Wiedersehen unter schweren Vorzeichen.

Es ist dunkel im Bus. Von der Decke leuchtet es matt und bläulich. Draußen gleitet die Nacht schwarz vorbei. Ab und an bricht das Licht einer Tankstelle die Finsternis. Natascha schaut mit angestrengtem Blick aus dem Fenster, als könnte sie so die Nacht durchdringen. Gelegentlich leuchtet das Smartphone ihr Gesicht aus. Dann ist wieder eine neue Nachricht von Andrii aufgeblinkt.