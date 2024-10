Scholz will offenbar wieder mit Putin telefonieren

Bundeskanzler Olaf Scholz will offenbar wieder mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefonieren. Das will Die Zeit aus Regierungskreisen erfahren haben. Demnach sei ein Telefonat angedacht, dass noch vor dem nächsten Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) erfolgen soll. Dieses findet am 18. und 19. November in Rio de Janeiro in Brasilien statt. Angefragt sei das Gespräch der beiden - das erste seit rund zwei Jahren - aber noch nicht.

