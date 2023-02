Ukraine

Luftalarm zum Auftakt von EU-Ukraine-Gipfel in Kiew

Wolodymyr Selenskyj und Ursula von der Leyen sprechen beim EU-Ukraine-Gipfel unter anderem über die Aufnahme der Ukraine in die EU.

Die Ukraine will am liebsten noch in diesem Jahr mit EU-Aufnahmeverhandlungen beginnen - darum geht es auch beim EU-Ukraine-Gipfel. Der Auftakt wird von Sirenenalarm überschattet.

Der Beginn des EU-Ukraine-Gipfels in Kiew ist am Freitag von einem landesweiten Luftalarm überschattet worden. Angaben aus der Hauptstadt zufolge wurde er wegen des Einsatzes russischer Kampflugzeuge im Luftraum über Belarus ausgelöst. Von dort aus werden regelmäßig Raketen in Richtung Ukraine abgefeuert. Ob der Luftalarm Auswirkungen auf den Gipfel hatte, blieb zunächst unklar. Zum genauen Ablauf wurden aus Sicherheitsgründen keine Angaben gemacht. Mitgeteilt wurde lediglich, dass es unter anderem eine Arbeitssitzung und eine Pressekonferenz geben sollte. Ukraine hofft auf baldige Beitrittsverhandlung Bei dem Gipfel soll neben der EU-Unterstützung für die Ukraine vor allem der Wunsch des Landes nach baldiger Aufnahme in die Europäische Union Thema sein. Die Ukraine hofft, noch in diesem Jahr mit den Verhandlungen zu beginnen. Die 27 EU-Staaten fordern allerdings zuvor die Umsetzung versprochener Reformen. Nach EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war am Freitagmorgen auch EU-Ratspräsident Charles Michel zu dem Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in Kiew eingetroffen. Der Belgier sicherte der Ukraine bei seiner Ankunft weitere Unterstützung im Krieg gegen Russland zu. "Unsere Entschlossenheit wird nicht nachlassen", teilte er mit. Man werde die Ukraine auch bei jedem ihrer Schritte auf dem Weg in die EU unterstützen. Tweet von Charles Michel (dpa)

