Umfrage-Ergebnisse zur Landtagswahl in Sachsen 2024: Wer liegt in den Umfragen aktuell vorn?

Die Umfrage-Ergebnisse zur Landtagswahl 2024 in Sachsen: Hier erfahren Sie, wie die Parteien aktuell in den Umfragen zur Sachsen-Wahl abschneiden.

Die Landtagswahlen in Sachsen stehen in diesem Jahr wieder an. Am 1. September dürfen Bürgerinnen und Bürger in Sachsen eine neue Landesregierung wählen. Doch für wen werden sie stimmen? Aktuelle Umfrage-Ergebnisse zur Sachsen-Wahl finden Sie in diesem Artikel.

Vor der Landtagswahl 2024 messen verschiedene Meinungsforschungsinstitute regelmäßig die Stimmung der Menschen in Sachsen. Die Umfragen zeigen zwar nur eine kurze Momentaufnahme der aktuellen Stimmungslage im Land, dennoch geben sie Hinweise darauf, was die Sächsinnen und Sachsen derzeit umtreibt.

Die tatsächlichen Wahlergebnisse können jedoch ganz anders ausfallen. Denn viele Wählerinnen und Wähler sind bis zum Wahltag noch unentschlossen, wen sie wählen sollen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Aber nicht nur in Sachsen finden dieses Jahr Wahlen statt: Hier finden Sie die Umfrage-Ergebnisse zur Landtagswahl in Thüringen 2024 und die Umfrage-Ergebnisse zur Landtagswahl in Brandenburg 2024.

Umfragen zur Sachsen-Wahl 2024: Aktuelle Umfrage-Ergebnisse

Was sind die aktuellen Umfragewerte zur Landtagswahl 2024 in Sachsen? Wir aktualisieren diesen Artikel regelmäßig mit neuen Umfragen, die Sie hier sehen:

Umfrage von INSA im Auftrag der Bild vom 19. März 2024

Lesen Sie dazu auch

AfD : 34 Prozent

: 34 Prozent CDU : 30 Prozent

: 30 Prozent BSW: 11 Prozent

SPD : 6 Prozent

: 6 Prozent Grüne: 5 Prozent

Linke: 5 Prozent

FDP : 2 Prozent

: 2 Prozent Freie Wähler : 3 Prozent

: 3 Prozent Sonstige: 4 Prozent

Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des MDR vom 25. Januar 2024

AfD : 35 Prozent

: 35 Prozent CDU : 30 Prozent

: 30 Prozent BSW: 8 Prozent

SPD : 7 Prozent

: 7 Prozent Grüne: 7 Prozent

Linke: 4 Prozent

FDP : -

: - Freie Wähler : -

: - Sonstige: 9 Prozent

Hinweis: In manchen Umfrage-Ergebnissen werden andere Parteien nicht gesondert aufgeführt.

Landtagswahl 2024 in Sachsen: Die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten

Wer sind die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Parteien bei der Landtagswahl 2024 in Sachsen? Die CDU hat Anfang des Jahres den amtierenden Ministerpräsidenten Michael Kretschmer zum Spitzenkandidaten gekürt. Bei einer Vertreterversammlung erhielt der Landesvorsitzende 94,8 Prozent der Stimmen.

Die SPD hat die amtierende Landessozialministerin Petra Köpping als Spitzenkandidatin aufgestellt. Auf einer Wahlkonferenz erhielt sie 96 Prozent der Delegiertenstimmen. Die Linke wartet hingegen mit einer Doppelspitze auf: Die Landesvorsitzendenden Stefan Hartmann und Susanne Schaper sollen die Partei im Wahlkampf anführen. Doch die Grünen trumpfen auf und schicken gleich drei Spitzenkandidatinnen und -kandidaten ins Rennen: Die amtierende Justizministerin Katja Meier und der amtierende Umweltminister Wolfram Günther bilden gemeinsam mit Fraktionschefin Franziska Schubert die Spitze der Landesliste.

Bei der AfD gibt es bislang noch keine Neuigkeiten zu etwaigen Spitzenkandidaturen. Die Landesliste soll laut Informationen der Leipziger Volkszeitung im März aufgestellt werden.

Zwar ist die FDP nicht im sächsischen Landtag vertreten, doch Robert Malorny soll das nun ändern. Er wurde im Mai 2023 zum Spitzenkandidaten gewählt. Für die Freien Wähler geht Matthias Berger ins Rennen. Er wurde einstimmig zum Listenplatz 1 gewählt. Von Sahra Wagenknechts neu gegründeter Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) gibt es bislang noch keine Spitzenkandidatur.

Wahlergebnisse der letzten Landtagswahl in Sachsen

2019 fanden die letzten Landtagswahlen in Sachsen statt. Damals schaffte es die CDU trotz größerer Verluste auf 32,1 Prozent der Stimmen. Dicht gefolgt von der AfD, die mit einem Ergebnis von 27,5 Prozent mehr als 17 Prozentpunkte seit der letzten Wahl zulegte. Drittstärkste Kraft wurde die Linke mit 10,4 Prozent. Das waren die Wahlergebnisse bei der sächsischen Landtagswahl im Jahr 2019: