Balanceakt für Scholz bei brisantem Treffen mit Erdogan

Beim Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Berlin ist Geduld gefragt. Bei der Politik, aber auch bei den Berlinerinnen und Berlinern.

An Einschränkungen ihres Alltags durch Politikerbesuche haben sich die Hauptstädter im Großen und Ganzen gewöhnt. Kurzzeitige Straßensperrungen werden mit stoischer Ruhe ertragen, manchmal ist es aber selbst mit der Gelassenheit der Berlinerinnen und Berliner vorbei. Wie beim Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, bei dem umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen am Freitag große Teile der Innenstadt lahmlegten. Erdogans Visite forderte aber auch der deutschen Politik große Geduld ab.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Bereits in der Nacht zu Freitag wurden im Regierungsviertel Absperrgitter aufgebaut, am Morgen mussten Auto- und Radfahrer wegen gesperrter Straßen vielfach Umwege in Kauf nehmen. Ein kurzfristig erhöhtes Aufgebot von 2800 Polizistinnen und Polizisten sicherte den Besuch des türkischen Präsidenten ab, der selbst noch eine große Zahl von Leibwächtern mitbrachte. Die Sorge galt vor allem den Kundgebungen, die sich gegen Erdogan richteten. "Kein roter Teppich für den Islamisten Erdogan!", forderte beispielsweise eine Gruppe, die sich vor dem Schloss Bellevue positioniert hatte. Der Amtssitz des Bundespräsidenten war am Nachmittag die erste Besuchsstation, Erdogan wurde dort von Hausherr Frank-Walter Steinmeier empfangen.

Ernste Mienen bei Erdogan und Steinmeier

Als Erdogan vor dem Schlossportal aus seiner schweren Limousine stieg, machten die ernsten Gesichter von Gast und Gastgeber die Brisanz dieses Besuches deutlich. Steinmeier verzichtete offenbar auf eine unnötig überschwängliche Begrüßung, nicht einmal die Andeutung eines Lächelns war zu sehen – der Bundespräsident pflegt seine Gäste ansonsten durchaus freundlicher zu empfangen. Erdogan verhielt sich kaum anders, nach dem Eintrag ins Gästebuch verschwanden beide Staatsleute in den Weiten des Schlosses, eine Unterrichtung der Öffentlichkeit war nicht vorgesehen.

Die eher restriktive Sicht der türkischen Regierung auf die Pressefreiheit übertrug sich auch auf den anschließenden Besuch im Kanzleramt. Lange Zeit war nicht klar, ob es überhaupt eine Pressekonferenz geben würde. Beide Seiten vereinbarten anschließend eine Zusammenkunft mit Medienleuten – diese wurde aber vor das Vier-Augen-Gespräch von Scholz und Erdogan gelegt. Nach Gesprächsinhalten und Ergebnissen konnte also nicht gefragt werden.

Dabei gibt es im deutsch-türkischen Verhältnis viele brisante Themen, für die sich die Öffentlichkeit interessiert. Die seit Jahren ohnehin angespannten Beziehungen waren etwa durch Erdogans Äußerungen nach dem Angriff der Hamas auf Israel bei einem neuen Tiefpunkt angelangt. "Israel verfolgt eine Strategie der völligen Vernichtung einer Stadt und ihrer Bevölkerung. Ich sage ganz klar und offen, dass Israel ein Terrorstaat ist", hatte Erdogan erklärt und das Vorgehen der israelischen Armee mit den Worten kommentiert: "Wir haben es mit einem Genozid zu tun." Scholz wies das als "absurd" zurück.

Lesen Sie dazu auch

Scholz hält sich bei Erdogan-Besuch in Berlin zurück

Schärfere Kritik als diese war vom deutschen Regierungschef beim Treffen mit Erdogan kaum zu erwarten. Das Nato-Mitglied Türkei schießt zwar immer wieder quer, es gibt viele Gründe, warum sich der EU-Beitritt der Südosteuropäer bereits so lange hinzieht. Andererseits ist Ankara einer der wichtigsten Handelspartner für Deutschland. Der Bosporus-Staat wird zudem aus der Sorge heraus emsig umworben, dass sich die türkische Regierung China und Russland weiter zu- und sich vom Westen abwendet. Da kommen dann militärische Fragen und solche der Energiesicherheit ins Spiel.

Erdogan wird immer noch als möglicher Vermittler im Ukraine-Krieg gehandelt, vor allem braucht ihn die deutsche Politik als stabilen Partner bei einem Thema, das den meisten Deutschen gerade das wichtigste ist: die Migration. Die Türkei hält gegen die Zahlung von Milliardensummen Menschen davon ab, in EU-Staaten einzureisen. Die Flüchtlinge werden im eigenen Land untergebracht – fünf Millionen sollen es inzwischen sein –, in ihre Heimatländer zurückgedrängt oder in andere Länder abgeschoben. Für den türkischen Ministerpräsidenten ist das in politischen Gesprächen immer wieder Verhandlungsmasse, er weiß genau um das Bestreben der EU-Staaten, die Zahl der Geflüchteten zu reduzieren.

Türkische Vorhaben wie die jüngste Ankündigung, 40 Eurofighter zu kaufen, werde dann zum Pendelspiel zwischen Moral und Moneten. Deutschland ist an der Produktion der Kampfflugzeuge beteiligt und muss seine Zustimmung erteilen. Eine Ablehnung wird nicht erwartet.