24 Jahre alter Raser in Untersuchungshaft

Weil ein 24-Jähriger durch Darmstadt gerast sein soll und dabei einen Unfall mit einem Schwerverletzten verursacht hat, ist er in Untersuchungshaft genommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Hessische Landeskriminalamt (HLKA) gemeinsam mitteilten, wird ihm vorgeworfen, billigend in Kauf genommen zu haben, Menschen zu verletzen oder zu töten. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Zudem wurde die Wohnung des Autofahrers durchsucht und Beweismittel wurden beschlagnahmt, wie es hieß.

Der 24-Jährige soll demnach am Montag bei seiner Fahrt durch den Norden Darmstadts mehrere rote Ampeln ignoriert haben und zu schnell gefahren sein. Er kam erst zum Stehen, als er mit seinem Wagen gegen das Auto eines 29-Jährigen fuhr. Den Angaben der Polizei zufolge wurde der 29 Jahre alte Fahrer am Montagmittag von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein Gesundheitszustand ist den Angaben zufolge stabil. Der 24-Jährige soll nach Zeugenangaben vor dem Zusammenstoß auch über den Gehweg gefahren sein. «Glücklicherweise konnten Passanten schnell reagieren und sich in Sicherheit bringen», hieß es am Montag von der Polizei.

Weiterhin sind Umstände und Motiv unklar. Zwischenzeitlich hatte es laut Medienberichten Hinweise auf einen mutmaßlich islamistischen Hintergrund gegeben. Allerdings, so teilten Staatsanwaltschaft und HLKA mit, hätten sich bislang keine Anhaltspunkte für ein politisches oder religiöses Motiv ergeben. Hinweise gab es den Angaben zufolge auf eine psychische Erkrankung des Beschuldigten. Diese würden nun überprüft, die Ermittlungen aber in alle Richtungen geführt. Auch die Ergebnisse eines Bluttestes auf Alkohol und Drogen stehen demnach noch aus.