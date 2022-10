Ron DeSantis ist einer wie Donald Trump – und bereit fürs Weiße Haus?

Plus Ron DeSantis kämpft um eine zweite Amtszeit als Gouverneur von Florida. Doch tatsächlich wirkt seine Kampagne wie ein Probelauf für die Präsidentschaftswahl.

Der Gouverneur sprach mit ernster Miene. "Wenn Menschen um ihr Leben und ihre Lebensgrundlage kämpfen, wenn sie alles verloren haben, dann muss man die Politik beiseiteschieben", mahnte Ron DeSantis, nachdem Hurrikan "Ian" über den Bundesstaat Florida gezogen und eine Spur der Verwüstung hinterlassen hatte. Selbstverständlich forderte der Republikaner umfassende Katastrophenhilfen aus Washington: "Wir müssen alle zusammenarbeiten, ohne Rücksicht auf Parteigrenzen."