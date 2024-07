Der Supreme Court macht den US-Präsident zum König

Trump geht nach dem Lehrbuch - Errichtung einer Autokratie/Diktatur in wenigen Schritten vor.

Zunächst die Kaperung des obersten Gerichts. Das ist ihm schon im Rahmen seiner letzten Amtszeit gelungen. Im Rahmen der nächsten Amtszeit (mittlerweile ist klar, dass Biden verlieren wird, da er einfach zu alt ist) wird der Rest erledigt. Er kann auch keine Wahl mehr verlieren, da er mit Staatsmacht, also schlicht mit Gewalt (z.B. Militär) dies durchsetzen kann. Wahlmänner werden ersetzt, Stimmen werden auf Anforderung gefunden. So könnte er durchsetzen, dass er auch eine dritte Amtszeit erreicht oder auch jemand anderer, der nach seinem Geschmack ist. Die Justiz wird ihn nicht daran hindern. Die Justiz Russlands oder Chinas könnte das finale Ziel sein. Alle Institutionen in den USA werden ihm im Laufe der Zeit seine Wünsche erfüllen. Anfangs gibt es vielleicht noch Widerstand, aber nach wenigen Monaten, allenfalls Jahren, merken alle, dass es vorbei ist.

Antworten Melden