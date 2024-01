USA

vor 18 Min.

Hass oder Haley: US-Vorwahlen werden zu dramatischem Zweikampf

Ein Duell auf Augenhöhe ist es nicht bei den US-Republikanern, auch nicht in New Hampshire. Hat Nikki Haley trotzdem eine Chance gegen Donald Trump?

Plus Bei den Präsidentschafts-Vorwahlen der US-Republikaner kommt es zum Showdown. Nikki Haley hat keine Chance gegen Donald Trump. Kann sie sie trotzdem nutzen?

Von Karl Doemens Artikel anhören Shape

Wären da nicht die parkenden Autos an der Straße, könnte die Szenerie aus einem Neu-England-Bilderbuch stammen: eine schneebedeckte Landschaft, eine stählerne Eisenbahnbrücke und mittendrin ein blutrotes historisches Holzhaus mit US-Flagge. Seit 137 Jahren wird Robie's Country Store von derselben Familie betrieben. Mit seinen Regalen voller Gewürze, Suppen und Saucen wirkt der kleine Laden im Zeitalter des Versandhandels wie ein herzerwärmendes Relikt des guten alten Amerikas.

Doch an diesem Morgen ist von Beschaulichkeit wenig zu spüren. Eng drängen sich die Gäste an den wenigen Tischen, wo hausgemachte Eier-Sandwiches und Burger verspeist werden. Drei Dutzend Kameraleute und Reporter haben sie förmlich eingekesselt. Die republikanische Präsidentschaftsbewerberin Nikki Haley ist nämlich für eine kurze Stippvisite vorbeigekommen. "Schaut euch einmal um!", fordert sie die Besucher auf: "Alle Augen sind auf New Hampshire gerichtet."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen