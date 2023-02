USA

vor 32 Min.

Joe Biden will US-Präsident bleiben – aber spielt seine Gesundheit mit?

Plus Mit 80 Jahren ist Biden der älteste Präsident in der US-Geschichte. Er wird wohl erneut kandidieren. Aber der Alltag zeigt allzu oft, dass dies riskant sein könnte.

Von Karl Doemens

Der Mann hat in seinem Leben mehr erreicht, als er erwarten durfte. Eigentlich könnte er nun bei schönem Wetter mit seiner Frau die Fahrräder aus der Garage des hübschen blauen Strandhauses in Rehoboth Beach holen und durch den Cape Henlopen Park radeln. Oder seine sieben Enkel besuchen. Mit den Schäferhunden Major und Commander im Garten seines stattlichen Anwesens in Wilmington spielen.

