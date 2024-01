USA

02.01.2024

Trumps nächster Sturm aufs Weiße Haus

Plus Immer skrupelloser wütet Trump gegen die US-Demokratie. Trotzdem könnte der 77-Jährige schon im März als Präsidentschaftskandidat der Republikaner feststehen.

Von Karl Doemens Artikel anhören Shape

Eines kann man ihm nicht vorwerfen – dass er die Öffentlichkeit über seine Absichten im Unklaren ließe. Die meisten Amerikaner saßen gerade beim Weihnachtsessen, als ihr früherer Präsident die Festtagsstimmung störte. "May they rot in hell!", mögen sie in der Hölle verrotten, geiferte Donald Trump am 25. Dezember auf seiner Onlineplattform Truth Social unvermittelt in Richtung jener Mitmenschen, die ihn nicht unterstützen. Das anschließende "Merry Christmas" klang ziemlich sarkastisch. Wenige Stunden später postete der 77-Jährige eine sogenannte Wortwolke eines britischen Boulevardblatts. Die Grafik illustrierte, welche Begriffe Wählerinnen und Wähler in den USA laut einer Umfrage am stärksten mit einer möglichen zweiten Trump-Amtszeit verbinden. "Vergeltung", "Macht" und "Diktatur" waren die häufigsten Antworten. Trump gefiel das offensichtlich.

Seit Monaten schwört der Mann, der vor drei Jahren einen Putschversuch inszenierte und nun mit aller Macht zurück ins Weiße Haus drängt, Rache. Gegner diffamiert er als "Ungeziefer", seinem einstigen Generalstabschef Mark Milley droht er mit der Todesstrafe. Und was der Ex-Präsident ganz generell von demokratischen Institutionen und Gesetzen hält, demonstriert er derzeit eindrücklich bei seinem Betrugsprozess in New York. "In God We Trust" steht an der Wand des Gerichtssaals 300, in dem er als Zeuge vernommen wird. Doch Trump denkt gar nicht daran, die Fragen höflich zu beantworten. "Eine Schande ist das", pöbelte er und zeigte auf den Richter: "Der Betrüger ist er, nicht ich!"

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen