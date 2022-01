USA

War der Sturm auf das Kapitol erst der Anfang?

6. Januar 2021: Ein Mob stürmt das Kapitol in Washington. Mittendrin: der Verschwörungsideologe Jacob Chansley mit Fellmütze und Büffelhörnern. Er wurde mittlerweile zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt.

Plus Ein Jahr nach dem Sturm auf das US-Kapitol legt ein Untersuchungsausschuss die Verwicklung von Ex-Präsident Trump offen. Die Republikaner bereiten den nächsten "Umsturz" vor.

Von Karl Doemens

Der Mann hat 545 Tage als Soldat im Irak gekämpft. Seit 15 Jahren trägt er stolz die schwarze Uniform der Washingtoner Kapitolspolizei. Doch wenn Aquilino Gonell von jenem „furchtbaren Tag“ am Kongressgebäude berichtet, kann er seine Gefühle nur schwer beherrschen. Ein aufgepeitschter Mob hat ihn geschlagen, getreten, mit einem Laser geblendet, zu Boden gestoßen und dann brutal an Beinen und Schulter gezerrt. „Verräter!“, brüllten die Angreifer und drohten, ihn zu exekutieren. „Ich hätte sterben können an jenem Tag“, sagt der Beamte: „Nicht einmal, sondern viele Male.“

