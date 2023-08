USA

vor 6 Min.

Zweite Amtszeit von Donald Trump: Das Motto wäre "Trump First"

Plus In einer zweiten Amtszeit will Donald Trump Putschisten begnadigen und den Klimaschutz aushöhlen. Doch am bedrohlichsten klingen die Pläne für einen Rückbau der Demokratie.

Von Karl Doemens

Die inoffizielle Ausschreibung steht schon im Netz. Auf der Homepage der rechten Denkfabrik Heritage Foundation können sich Interessierte neuerdings für einen Job in einer möglichen Trump-Regierung ab 2025 bewerben. "Schicken Sie Ihre Unterlagen jetzt ab", fordert das Institut potenzielle Ministerialbeschäftigte auf: "Mit den richtigen konservativen Politikempfehlungen und sauber ausgewähltem und geschulten Personal werden wir uns die Regierung zurückholen."

Auf einem Fragebogen muss man neben der eigenen Haltung ("traditionell konservativ", "fiskalisch konservativ", "sozialkonservativ", "paleokonservativ", "libertär" oder "neokonservativ") auch Auskunft über politische Vorbilder und Bücher, die einen beeindruckt haben, geben. Dann soll man einige Thesen gutheißen oder ablehnen. "Der Präsident muss seine Agenda ohne Behinderung durch ungewählte Bürokraten umsetzen können", lautet eine. Wer das anzweifelt, dürfte raus sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen