Suche nach vermisster Seniorin nach Feuer bisher erfolglos

Die Suche nach einer vermissten Seniorin nach einem Feuer auf einem Waldgrundstück in Mittelfranken geht heute weiter. Spezialeinsatzkräfte der Polizei hatten dort am Sonntag in einem verbrannten Gartenhaus die Leiche eines Mannes und eine Schusswaffe gefunden.

Die Obduktion sei für den Vormittag geplant, sagte ein Polizeisprecher. Diese soll unter anderem klären, ob es sich bei dem Mann um den 88 Jahre alten Ehemann der Vermissten handelt. Bereits am Montag hatte die Polizei mit Leichenspürhunden das etwa 6.000 Quadratmeter großen Grundstück durchsucht, aber keine Spur von der Vermissten entdeckt.

Feuerwehr an der Arbeit gehindert

Die Feuerwehr war am Sonntagnachmittag zu dem Brand im Süden von Altdorf nahe Nürnberg ausgerückt. Als die Einsatzkräfte das brennende Gartenhaus betreten wollten, bedrohte sie ein Mann mit einer Schusswaffe. Diese zogen sich daraufhin zurück und verständigten die Polizei.

Polizisten sperrten die Umgebung und zeitweise auch die nahe Autobahn ab. Spezialeinsatzkräfte durchsuchten das Gelände. In den Resten des verbrannten Gartenhauses fanden sie schließlich den Toten.