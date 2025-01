Donald Trump will Grönland angliedern: Kann man einfach Länder kaufen?

„Was kostet die Welt?“, fragt der Neureiche und kauft – einfach, weil er es kann. Der frühere und künftige US-Präsident Donald Trump ist dafür bekannt, dass Leben und Politik für ihn aus Deals, aus Geschäften also, bestehen. In seiner ersten Amtszeit wollte der heute 78-Jährige Grönland schon einmal Dänemark abkaufen – wie bereits frühere US-Präsidenten vor ihm. „Im Grunde genommen wäre das doch ein großer Immobiliendeal“, sagte Trump 2019 dem Fernsehsender Fox in entlarvender Ehrlichkeit.

Seine jüngst erneuerte Offerte garnierte Trump bar jeder Kaufmannsehre mit der Drohung wirtschaftlicher oder gar militärischer Maßnahmen. Aber geht das? Kann man Länder einfach so kaufen?

Länder kaufen – das war vor gar nicht allzu langer Zeit durchaus Praxis

Was heute absurd klingt, war vor noch gar nicht allzu langer Zeit durchaus Praxis. So kauften die USA dem russischen Kaiserreich 1867 Alaska ab. Tatsächlich waren ausgerechnet die USA und Dänemark noch 1917 in einem vergleichbaren Fall Geschäftspartner. Damals verramschte Kopenhagen die Westindischen Inseln, heute Virgin Islands, an Washington. Zuvor wurde die Bevölkerung per Referendum befragt – allerdings nur im Mutterland Dänemark, nicht aber auf den Westindischen Inseln. Es gibt auch noch die Gratis-Variante: 1954 schenkte der Chef der Kommunistischen Partei Russlands, Nikita Chruschtschow, der Ukraine die Krim. Ein Präsent, das der aktuelle russische Präsident Putin schon oft verflucht haben dürfte.

Was Trump offensichtlich übersieht, wahrscheinlich übersehen will, ist, dass es sich heute weder moralisch ziemt, noch dem Völkerrecht entspricht, Länder und ihre Bewohner als Handelsware zu betrachten.

Selbstbestimmungsrecht verdrängt Kolonialismus

Dem Geist des Kolonialismus steht das Selbstbestimmungsrecht der Völker entgegen, verankert in der UN-Charta. Hinzu kommt, dass die Rechte indigener Völker, wie der Inuit auf Grönland, in völkerrechtlich bindenden Dokumenten festgeschrieben wurden.

Ein schnöder Kauf Grönlands scheidet also aus. Einem Übergang der Eisinsel an die USA müsste Dänemark zustimmen, das letzte Wort aber hätten die Grönländerinnen und Grönländer. Sollte sich die Bevölkerung – was in Grönland heftig diskutiert wird – per Volksabstimmung für die Unabhängigkeit von Kopenhagen entscheiden, hätten die Grönländer theoretisch die Möglichkeit, sich für eine Anbindung an die USA zu entscheiden. Trumps Weg hingegen ist ein „Kaufangebot“ mit Gewaltandrohung.