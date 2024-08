„Höcke ist doof“: Wahlwerbespot der Thüringer CDU sorgt für Aufregung

In rund drei Wochen findet in Thüringen die Landtagswahl statt. Zu diesem Anlass hat die Thüringer CDU am Montag einen Wahlwerbespot auf der Plattform X veröffentlicht und damit viel Kritik in den sozialen Medien geerntet.

Darum geht es in Wahlwerbespot der Thüringer CDU

In dem Spot ist CDU-Landesparteichef Mario Voigt zu sehen, wie er in einer Küche sitzt. Eine Frau bringt ihm eine Tasse Kaffee und fragt, ob er lieber Zucker oder Salz haben möchte. Voigt entscheidet sich für Zucker, weil Salz ja nicht schmecke und fügt hinzu: „Wir Thüringer lassen uns doch nicht den Kaffee versalzen.“

Bei der anstehenden Wahl gehe es laut dem Politiker um mehr als Politik. Als neuer Ministerpräsident wolle er „mit Mut und Zuversicht führen“. „Bringen wir Thüringen wieder nach vorn – nicht nach links und nicht nach rechts“, ergänzt Voigt und blickt dabei direkt in die Kamera. Damit geht er darauf ein, was die Frau im Spot zuvor gesagt hatte. Sie mache sich große Sorgen, wenn sie manche so reden höre. „Das habe ich alles schon erlebt“, erklärte sie. Nach Voigts Worten scheint der Werbespot zu enden. Doch dann erscheint noch kurz ein Junge mit Sonnenbrille. Er sagt: „Höcke ist doof, richtig doof.“ Dann ist das Video zu Ende.

„Höcke ist doof“-Wahlwerbung der Thüringer CDU in der Kritik

Hunderte Male wurde die Wahlwerbung inzwischen bei X kommentiert. „Als Thüringerin möchte ich bei diesem Clip vor Scham im Boden versinken...“, schrieb etwa eine X-Nutzerin. Ein anderer fragt sich, ob es sich um ein Bewerbungsvideo für „Verstehen Sie Spaß“ handelt. Weitere Kommentare lauten: „Ist das peinlich“ und „Grundgütiger … mit so einem strunzdummen Wahlwerbespot, kann man nur AfD Wähler bestärken.“ Nach Zustimmung sucht man in der Kommentarspalte hingegen lange.

AfD kann sich Hoffnungen auf Sieg bei Landtagswahl in Thüringen machen

Die CDU liegt laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa aktuell bei 22 Prozent, bei der Wahl 2019 waren es 21,77 Prozent der Stimmen. Die AfD mit Landesparteichef Björn Höcke kann sich Hoffnungen auf den Wahlsieg in Thüringen machen. Die Partei liegt laut der Umfrage bei 29 Prozent.