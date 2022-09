Edward Snowden bekommt russische Staatsbürgerschaft

Russlands Präsident Wladimir Putin hat dem US-Whistleblower die russische Staatsbürgerschaft zuerkannt. Snowden befindet sich seit 2013 in Russland.

Nach jahrelangem Aufenthalt in Russland ist es soweit: Edward Snowden, Whistleblower und gebürtiger US-Amerikaner erhält die russische Staatsbürgerschaft. Der 39-Jährige hatte diese 2020 beantragt.

Im Jahr 2013 hatte Snowden, damals Mitarbeiter des US-Abhördienstes NSA, strenggeheime Dokumente zu Ausspäh-Aktivitäten seines Arbeitsgebers und seines britischen Gegenparts GCHQ an Journalisten gegeben. Nach Bekanntwerden seiner Whistleblower-Aktivitäten flüchtete Snowden, über Hongkong wollte er nach Ecuador reisen, strandete dann aber am Flughafen in Moskau. Die US-Regierung hatte seinen Reisepass annulliert.

Edward Snowden: seit 2013 in Russland

Der russische Präsident Wladimir Putin gewährte Snowden und seiner Frau Lindsay daraufhin Asyl. Seitdem befindet sich das Paar in Russland. 2020 kam ein gemeinsamer Sohn zur Welt, der automatisch die russische Staatsbürgerschaft erhielt. Seitdem versuchten Snowden und seine Frau, ebenfalls die russische Staatsbürgerschaft zu erhalten, um nicht zu riskieren, von ihrem Sohn getrennt zu werden.

Jetzt wurde ihrem Antrag stattgegeben. Edward Snowdens Name steht auf einer vom Kreml veröffentlichten Liste mit neuen Staatsbürgern und von Russen, die ihre Pässe abgeben.

