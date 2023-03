Der Begriff des "Reichsbürgers" ist in Deutschland in den letzten Jahren immer bekannter geworden. Doch wer sind die Reichsbürger und wie viele gibt es? Eine Erklärung.

Seit einigen Jahren beherrschen die sogenannten "Reichsbürger" immer wieder die Schlagzeilen. Spätestens seit dem 7. Dezember 2022 kennen fast alle deutschen Bürgerinnen und Bürger die Reichsbürger. An diesem Tag fand eine der größten Razzien der Geschichte der Bundesrepublik statt. In elf Bundesländern hatten mehr als 3000 Polizistinnen und Polizisten genau 162 Räumlichkeiten durchsucht und 23 Menschen festgenommen. Es handelte sich um mutmaßliche Reichsbürger, die in einem Terrornetzwerk vernetzt waren und einen Sturz der Regierung geplant hatten. Doch welche Personen werden als Reichsbürger bezeichnet und wie viele gibt es derzeit in Deutschland? Im Folgenden finden Sie Antworten.

Wer sind die Reichsbürger?

Als Reichsbürger werden Personen bezeichnet, die die Bundesrepublik mitsamt ihren demokratischen Strukturen nicht als souveränen und legitimen Staat anerkennen. Sie lehnen die deutsche Rechtsordnung und zumeist auch die Demokratie ab. Viele Reichsbürger fallen mit rechtsextremistischem Gedankengut und rechter Rhetorik auf. Ideologieelemente des Monarchismus spielen in der Gruppe eine große Rolle. Manche Reichsbürger leugnen den Holocaust.

Ein Großteil der Reichsbürger glaubt, dass das Deutsche Reich anstelle der Bundesrepublik weiter fortbesteht.

Wie viele Reichsbürger gibt es in Deutschland?

Die Zahl der Reichsbürger ist in Deutschland in den letzten Jahren stark angestiegen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz rechnet damit, dass der Personengruppe im Jahr 2022 rund 23.000 Menschen zugerechnet werden mussten. Im Jahr 2021 waren es noch etwa 2000 weniger gewesen. Etwas mehr als fünf Prozent (1250) werden als rechtsextrem eingeschätzt.

Beim Verfassungsschutz wird das Personenpotenzial von gewaltorientierten Reichsbürgern auf etwa 2000 geschätzt. Dazu zählen Menschen, die mit Gewalt durch Äußerungen befürworten, derartige ideologische Züge aufweisen oder eine gewalttätigen Szene angehören.

Wie viele Reichsbürger gibt es in Bayern?

In Bayern wird das Personenpotenzial des Reichsbürgermilieus vom Bayerischen Staatsministerium auf rund 4600 geschätzt. Die Daten stammen vom 31.12.2021. Mehr als die Hälfte der Menschen sind 50 Jahre oder älter.

Straftaten und Gewalttaten: Wie gefährlich sind Reichsbürger?

Der Reichsbürgerszene wurden im Jahr 2021 deutschlandweit 1011 extremistische Straftaten zugeordnet. Unter diesen befanden sich 184 Gewalttaten. Widerstandsdelikte und Erpressungsdelikte wurden vergleichsweise häufig registriert.

Straftaten von Reichsbürgern seit 2017 Foto: dpa-infografik GmbH

Um die Gefahr zu senken, die von einigen Reichsbürgern ausgeht, bemühen sich zuständige Behörden, Reichsbürgern die waffenrechtliche Erlaubnis zu entziehen.