Nach Anschlag auf Weihnachtsmarkt: „Lassen wir uns nicht auseinandertreiben“

Der Präsident der Diakonie Deutschland, Rüdiger Schuch, warnt angesichts des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt vor einem gesellschaftlichen Auseinanderdriften. „Durchschaubar ist, wie Extremisten von rechts vom ersten Moment an versucht haben, den Anschlag für ihre eigene politische Agenda zu instrumentalisieren und das Land weiter zu spalten“, sagte er unserer Redaktion. „Das verspottet die Opfer des Anschlags und alle Menschen, die tief mit ihnen fühlen. Sicherheit für alle braucht kluge Sicherheitspolitik und Zusammenhalt.“

Es müsse nun, so Schuch weiter, „wirklich alles aufgeklärt werden“, danach müssten die richtigen Konsequenzen gezogen werden. „Denn gerade eine offene demokratische Gesellschaft, die verletzlich ist, muss alles tun, um den Schutz aller zu gewährleisten.“

Steinmeier: „Hass und Gewalt dürfen nicht das letzte Wort haben“

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mahnt zu gesellschaftlicher Geschlossenheit. „Hass und Gewalt dürfen nicht das letzte Wort haben. Lassen wir uns nicht auseinandertreiben. Stehen wir zusammen! Zusammenhalt, wenn es darauf ankommt, das ist es doch, was unser Land ausmacht“, betonte er in seiner Weihnachtsansprache, die am 25. Dezember ausgestrahlt wird und vorab veröffentlich wurde. Vielen Menschen werde das Herz schwer sein an diesem Weihnachtsfest, heißt es in seiner Rede. Viele seien aufgewühlt und verunsichert, hätten vielleicht auch Angst. „All diese Gefühle sind verständlich. Aber sie dürfen uns nicht beherrschen, und sie dürfen uns nicht lähmen“, sagte der Bundespräsident.

In seiner Ansprache, die Steinmeier wegen des Anschlags noch einmal neu aufgenommen hatte, machte er auch deutlich, dass er wisse, dass es viel Unzufriedenheit mit der Politik in Deutschland gebe. Doch er betonte: „Unsere Demokratie ist und bleibt stark. 75 Jahre hat sich das Grundgesetz jetzt bewährt, 34 Jahre auch in unserem wiedervereinten Land. Diese kluge Verfassung wird uns auch in Zukunft tragen.“ Auch, wenn die Bundesregierung gescheitert sei, so Steinmeier weiter, sei das „nicht das Ende der Welt“, sondern ein Fall, für den das Grundgesetz Vorsorge getroffen habe. „Die Entscheidung über die Auflösung des Bundestages und über Neuwahlen werde ich mit Sorgfalt nach den Weihnachtstagen treffen.“

Am 23. Februar soll ein neuer Bundestag gewählt werden

Bereits am 23. Februar soll dann ein neuer Bundestag gewählt werden. Diakonie-Präsident Schuch warnt angesichts des nun in die heiße Phase gehenden Wahlkampfes nicht nur vor einer Instrumentalisierung des Anschlags von Magdeburg, sondern auch vor Populismus, vor allem bei der Debatte ums Bürgergeld. „Ich halte es für gefährlich, auf Kosten derer, die es eh nicht einfach haben im Leben, politischen Streit zu entfesseln“, sagte er. Die Union hatte zuletzt mehrfach erklärt, das Bürgergeld in seiner jetzigen Form abschaffen zu wollen, sollte sie Teil der nächsten Regierung sein.

Schuch sieht falsche Schwerpunkte gesetzt. „Die Bundesagentur für Arbeit geht davon aus, dass zwischen 14.000 und 16.000 Menschen nicht arbeitswillig sind. Es wird aber suggeriert, dass wir es mit Hunderttausenden von Menschen zu tun haben, die sich mit dem Bürgergeld ein ruhiges Leben machen. Seriös ist das nicht.“

Die Diakonie sei mit CDU und CSU im Gespräch, sagte Schuch, räumte aber ein: „Die populistische Diskussion um das Bürgergeld führen wir jetzt schon seit über einem Jahr, und leider sind fast alle Parteien daran beteiligt.“