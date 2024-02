Porträt

vor 16 Min.

Augsburger Influencerin "Mama Afrika": "Ich will Menschen den Tag retten"

Plus Adesua Sadadi ist 25 Jahre alt und kommt aus Augsburg. In sozialen Medien ist sie besser bekannt als „Mama Afrika“. Über Selbstliebe, Rassismus und Sonnenblumen.

Von Anna Mohl

„Hallo du schöne Sonnenbume! Aufstehen jetzt. Motivation!“, sagt eine junge Frau, hält ihr Gesicht ganz nah in die Selfiekamera ihres Handys und grinst. So oder so ähnlich beginnen viele von Adesua Sadadis Videos auf Instagram und Tiktok. In nigerianischem Akzent spornt sie als „Mama Afrika“ ihre Follower an – mit Lob, Selbstliebe-Botschaften und vielen eigenen Geschichten. Es geht ums Aktivsein, um Fitness und um Selbstbewusstsein. 120.000 Menschen folgen ihr mittlerweile auf Instagram. Für viele von ihnen ist die 25-Jährige offenbar zum Vorbild geworden. Und das, obwohl die gebürtige Augsburgerin mit deutscher Mutter und nigerianischem Vater lange Zeit mit sich selbst zu kämpfen hatte.

Sadadis Social-Media-Karriere begann vor fünf Jahren, im Februar 2019, als ein Video von ihr viral ging. Sie habe einen Tiktok-Trend aufgegriffen. "Mit der Figur, die ich jetzt noch mache“, erklärt die Augsburgerin, die eine Ausbildung in der Pflege absolviert hat und heute im Einzelhandel arbeitet. Innerhalb von zwei Stunden habe das Video 100.000 Klicks erhalten. Am nächsten Morgen habe sie plötzlich 25.000 Follower gehabt. „Das war surreal“, erinnert sie sich. Und sie habe gemerkt: Die Leute wollten mehr. „Ich habe gedacht, jetzt muss ich liefern.“

