Eishockey-Spielerinnen geht es nach Großeinsatz in Eissporthalle wieder besser

In der Memminger Eissporthalle kollabieren die Spielerinnen des ECDC Memmingen und des EC Bergkamen. Die Polizei geht davon aus, dass Kohlenmonoxid aus der Eismaschine ausgetreten sei.

Die Ursache für die gesundheitlichen Probleme von Spielerinnen war am Samstagabend ein erhöhter Kohlenmonoxid-Wert in der Memminger Eissporthalle. Das hat ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West am Sonntagmorgen auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. Er bezog sich auf Messungen, die die Feuerwehr am späten Samstagabend in der Halle vorgenommen habe. Der Polizeisprecher sagte, dass acht ernsthafter verletzte Personen gemeldet worden seien.

Der Polizeisprecher betonte, dass bei den Untersuchungen ausgeschlossen werden konnte, dass es in der Halle an irgendeiner Stelle ein Leck in einer Leitung gegeben habe. Deswegen sei davon auszugehen, dass die eingesetzte Eismaschine für den Kohlenmonoxid-Austritt verantwortlich sei. Das Fahrzeug, mit dessen Hilfe bei Eishockey-Spielen in den Drittelpausen eine glatte Eisfläche erzeugt wird, dürfe nicht mehr eingesetzt werden, machte der Polizeisprecher deutlich. Seinen Angaben zufolge führe die Polizei nun weitere Ermittlungen durch.

Zweites Frauen-Spiel zwischen Memmingen und Bergkamen ist abgesagt, die Männer spielen

Das für Sonntag geplante zweite Bundesliga-Spiel zwischen den Frauen des ECDC Memmingen und dem EC Bergkamen ist abgesagt worden. Das teilte Teammanager Peter Gemsjäger auf Anfrage unserer Redaktion am Sonntagmorgen mit. Das Oberliga-Spiel der Männer zwischen dem ECDC Memmingen und den "Blue Devils" aus Weiden hingegen werde wie geplant am Sonntag ab 18 Uhr ausgetragen, sagte ECDC-Sprecher Michael Franz. Der Verein sei vom Memminger Sportamt informiert worden, dass die Halle am Sonntagmittag wieder freigegeben werde. Franz geht davon aus, dass am Sonntagabend eine Ersatz-Eismaschine eingesetzt werden könne.

Frauen-Teammanager Gemsjäger berichtete am Sonntagmorgen über den Samstagabend: Fast alle Spielerinnen beider Teams hätten in der zweiten Drittelpause über Schwindel, Übelkeit, Druck auf den Ohren und Kopfschmerzen geklagt. Alle Betroffenen seien im Klinikum Memmingen durchgecheckt und behandelt worden. Der Großteil der betroffenen Spielerinnen beider Teams habe nachts das Klinikum wieder verlassen können, andere hätten zur Überwachung noch bleiben müssen. "Aber es geht allen soweit wieder gut", versicherte Gemsjäger. Ihm sei es ein großes Anliegen, sich ganz herzlich bei allen Einsatzkräften vor Ort und dem gesamten medizinischen Personal im Memminger Klinikum für die schnelle Versorgung beider Teams ganz herzlich zu bedanken.

Was ist Kohlenmonoxid?