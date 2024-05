Ein Kurztrip in die Bretagne mit einem typischen Apfelkuchen

Lange nicht mehr da gewesen am Mont Saint-Michel oder an der wunderschönen rosa Granitküste. Da wird es höchste Zeit, sich wenigstens einen bretonischen Apfelkuchen zu Hause zu backen.

In unserer Serie „Hungrig auf die Welt“ wollen wir Ihr Fernweh füttern. Regelmäßig ein schöner Reisemoment und ein Rezept – für einen schönen Abend. Oder eine etwas andere Pause im Homeoffice. Aber kosten Sie selbst …

Der Sehnsuchtsmoment für die Bretagne

Ach ja, natürlich, der Mont Saint-Michel, die natürlich Grenze zwischen der Normandie und der Bretagne. Das muss man schon gesehen haben. Aber ehrlich, am besten doch aus der Ferne, sonst verliert er seine magische Aura. Zu viele Touristen, zu viele Souvenirläden. Lieber nimmt man sich doch an der rosaroten Granitküste Zeit, die mit irgend gigantischen Felsformationen wirkt wie ein großer Skulpturenpark. Wenn dann auch noch der Ginster gelb blüht, dann kann man still und leise – ohne Touristengetümmel – nur einfach ein bisschen vor sich hinjubeln.

Ein typischer Far mit Äpfeln Foto: Emanuela Cino, Verlag

Das Rezept für Far mit Äpfeln

Far mit Äpfeln und Apfelsaft (Bretonischer Kuchen) Rezept von Nathalie Beauvais (Le Jardin Gourmand, Lorient)

Für 6 Personen, Zubereitung in 30 Minuten, Garen: 50 bis 60 Minuten.

Die Zutaten: drei große Äpfel, 50 g Butter, 250 g Zucker, zzgl. 30 g Zucker für die Äpfel, 250 g Mehl, 4 Eier, 1 Liter Apfelsaft, 1 Schuss Pommeau (bretonischer Apfellikör), Salz.

Lesen Sie dazu auch

So geht’s: Die Äpfel schälen, entkernen und jeweils in acht Stücke schneiden. Die Apfelstücke in 25 g Butter und 30 g Zucker in einer beschichteten Pfanne fünf Minuten anbraten, dabei kräftig schwenken. Eine Auflaufform mit der restlichen Butter einfetten und die Apfelstücke hineinlegen. Beiseitestellen.

Den Backofen auf 22 Grad Celsius (Ober-Unterhitze) vorheizen. Mehl, restlichen Zucker und etwas Salz vermengen. Eine Mulde in das Mehl drücken, die Eier hineinschlagen und mit einem Teigschaber einarbeiten. Apfelsaft und Pommeau nach und nach einrühren. Mit dem Schneebesen zu einer glatten Masse verrühren und in die Auflaufform mit den Äpfeln gießen. Den Kuchen 15 Minuten backen, dann die Temperatur auf 170 Grad Celsius reduzieren und weitere 30 bis 40 Minuten backen, bis der Far kräftig goldbraun ist. In der Form abkühlen lassen und genießen.

Übrigens: Dieses Rezept ist fast identisch mit dem traditionellen bretonischen Far. Es ersetzt nur die Milch durch Apfelsaft. Dadurch ist die der Kuchen leichter und laktosefrei.

Das Rezept stammt aus dem Buch Catherine Roig: Bretagne. Eine maritime Reise in vielen authentischen Rezepten. ZS, 412 Seiten, 45 Euro.