vor 31 Min.

Das Geheimnis von Gizeh: Wann wird das neue Ägyptische Museum eröffnet?

Plus Das Grand Egyptian Museum in Gizeh wird einmal zu den größten Museen der Welt zählen. Die Eröffnung lässt allerdings seit zehn Jahren auf sich warten. Ein erster Blick hinein.

Von Doris Wegner

Die Ausmaße des Neuen Ägyptischen Museums würden jedem Pharao Respekt abverlangen – und die hatten bekanntermaßen kein Problem mit Gigantismus. Allein das Gebäude ... Über einen Kilometer lang ist das neue Grand Egyptian Museums (GEM), das einmal das größte archäologische Museum der Welt sein wird. Etwa 70.000 Exponate aus allen Epochen der ägyptischen Reiche sollen künftig darin ausgestellt werden. Der künftige Höhepunkt? Der 5600 Objekte umfassende Grabschatz von Tutanchamun, der dann erstmals seit seiner Entdeckung vor 100 Jahren vollständig zu sehen sein wird. Die Frage ist nur: Wann wird es endlich soweit sein? Die Eröffnung des 1,4 Milliarden-Euro teuren Museums lässt bereits seit zehn Jahren auf sich warten. Die Geheimniskrämerei in Kairo ist so groß, wie das Museum imposant. Seit kurzer Zeit aber können erste Neugierige einen kleinen Teil des Museums besichtigen. Ein erster Blick hinein.

Der zeltartige Eingang des neuen Ägyptischen Museums. Foto: Doris Wegner

Anders als andere Museumsbauten, etwa das Guggenheim in Bilbao, protzt das GEM nicht mit einer ikonischen Fassade. Wie eine kantige Sanddüne liegt der hellbraune Bau in Gizeh den Pyramiden quasi flach zu Füßen. Die Sonne scheint an diesem Mittag erbarmungslos auf den großen Vorplatz. Die Schattenplätze sind rar. Künftig kann man hier einen Blick unter einen hängenden Obelisken werfen. Noch sind da allerdings Absperrbänder und strenge Aufpasser. Wer dennoch keck durch eine weniger geschlossene Stelle durchschleicht, um nach der in die Unterseite eingelassenen Namens-Kartusche von Ramses II. zu schauen, wird schnell zurückgepfiffen. Namens-Kartuschen überall und nicht zu übersehen dann wenige Schritte später am zeltartigen Eingang des Museums – dieses Mal von allen Pharaonen des Ägyptischen Reiches.

