Richtig reklamieren: So bekommen Sie Ihr Geld zurück

statt des gebuchten Meerblicks. Manche Mängel treten auch erst am Urlaubsende auf. Da fand etwa der Transfer zurück zum Flughafen nicht statt, der Rückflug war stark verspätet oder wurde kurzfristig von 20 auf 6 Uhr verlegt und auf diese Weise ein Urlaubstag gestohlen. In all diesen Fällen kann die „unverzügliche“ Meldung auch noch zu Hause stattfinden. Das gilt auch, wenn das Flugzeug umgeroutet wird und erst noch zwei andere Inseln abklappert, der Koffer auf der Heimreise verloren ging oder beschädigt wurde oder die Kreuzfahrt im falschen Hafen endete.

Erst Mängelrüge, dann Forderung

Ist die unverzügliche Mängelrüge erfolgt, kann man später in aller Ruhe eine Reisepreisminderung beim Veranstalter geltend machen. So geht man am besten vor: Ein Musterschreiben findet man im Internet, etwa

beim Portal Finanztip

oder

beim ADAC

. Dann werden die Reisemängel noch einmal möglichst exakt genannt, auch wenn sie bereits in der Mängelrüge vor Ort aufgeführt worden waren. Wichtig ist es, eine angemessene Frist zu setzen. Schließlich muss eine konkrete Forderung in Euro genannt werden und das Einschreiben/Rückschein geht klassisch via Briefpost an den Veranstalter. Die Buchungsstelle, also das Reisebüro oder Buchungsportal, sind die falsche Adresse.