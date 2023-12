Außergewöhnliches Flair: Die Isnyer Schlossweihnacht

Weihnachten auf einem Schloss – das gibt's in Isny im Allgäu. Im Innenhof stehen Kunsthandwerk- und Glühweinstände. Und eine besondere Tradition wird gewahrt.

Weihnachtsmärkte gibt es viele. Aber nur wenige finden in einem Schloss statt. Das ist unter anderem im Westallgäu der Fall – und zwar in der Kleinstadt Isny. An die dortige Altstadt schließt das Schloss Isny an. Und in dessen Innenhof stehen Anfang Dezember (Mittwoch 6. bis Sonntag 10. Dezember) zählreiche Hütten und Stände, ein großer Christbaum und unzählige Lichter, die die Schlossmauern in warmes Licht tauchen.

Zahlreiche, meist regionale Händlerinnen und Händler bieten ihr Kunsthandwerk, Glühwein, Punsch, Waffeln und was sonst noch alles dazugehört an. Ausgefallene Speisen und Getränke gibt es an den Ständen der Partnerstädte Isnys, also beispielsweise polnische, finnische oder französische Spezialitäten.

Das "Engelefliegen" hat auf der Isnyer Schlossweihnacht Tradition

Eine alte Tradition auf dem Weihnachtsmarkt im Schloss Isny ist das sogenannte "Engelefliegen". An jedem Markttag schwebt das Engele püntklich um 18.30 Uhr vom Abthaus auf die Schlossweihnacht herab und verteilt gemeinsam mit seinen Helferinnen und Helfern Gaben an die umstehenden Kinder. Es wird dabei jeden Tag von der Musik einer anderen Allgäuer Blaskapelle begleitet.

Zudem gibt es ein umfangreiches Kulturprogramm. Auf einer Freilichtbühne gibt es Auftritte verschiedener Musikkapellen und Chöre und auch in den umliegenden Kirchen wird musiziert. Im Schloss ist die Kunsthalle geöffnet. Besucherinnen und Besucher können sich dort die Bilder des fantastisch-realistischen Malers und Buchillustrators Friedrich Hechelmann ansehen. Der Künstler wurde 1948 in Isny geboren und plante 1999 selbst die Umbauarbeiten für die Kunsthalle im Schloss Isny. Für Kinder gibt es am Sonntag um 14.00 Uhr eine eigene Führung durch die Halle.

Auch Handwerkerinnen und Handwerker zeigen ihre Kunst. Auf der Isnyer Schlossweihnacht gibt es Vorführungen im Zirbenhobeln, Besenbinden, in der Lederbearbeitung, der Glasbläserei und der Hinterglasmalerei. Bei einigen davon besteht die Möglichkeit, selbst mitzumachen und traditionelle Handwerkskunst auszuprobieren.

Das Programm für Kinder geht von Basteln und Theater bis hin zur Nikolaussprechstunde

Für Kinder ist noch einiges mehr geboten. Im Himmlischen Postamt nimmt ein Engel Wunschzettel und Briefe für das Christkind an. Eine Bastelstube befindet sich ebenfalls dort (Kosten: ein Euro). Apropos Basteln: In einer Kulturwerkstatt im Schloss können Kinder am Samstag Baumschmuck und am Sonntag Windlichter gestallten (jeweils von 13.00 bis 18.00 Uhr, Kosten: zwei Euro).

Ein weiteres Angebot für Kinder ist die Nikolaussprechstunde auf der Freilichtbühne, in der der Heilige Nikolaus Fragen der Kinder beantwortet. Sie findet gleich am ersten Tag, am Mittwoch von 16.00 bis 17.30 Uhr statt. Am Samstag jeweils um 15.00 und 17.00 Uhr können sich Kinder ab vier Jahren im Refektorium des Schlosses dann noch das Figurentheater "Nils Karlsson Däumling" ansehen (Eintritt: fünf Euro). Zu guter Letzt steht täglich ein Kinderkarussell bereit und am Wochenende eine Modelleisenbahn.