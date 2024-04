Der Schaukelbaum – den Bergen im Unterallgäu ganz nah

Eine Wanderung zum Schaukelbaum im Kneippkurort Bad Grönenbach bietet das wohl schönste Bergpanorama im Unterallgäu – inklusive eines Besuchs in einem Waldcafé.

"Tor zum Allgäu" wollen viele sein. Kaufbeuren, Memmingen, Buchloe – letzteres ließ sich den Slogan im Jahr 2007 schützen und hält bis heute das exklusive Nutzungsrecht. Doch wer schon einmal den Schaukelbaum in der Nähe des Unterallgäuer Kneippkurortes Bad Grönenbach besucht hat, der verortet vielleicht dort das Tor zum Allgäu.

Kein Baum im Grönenbacher Ortsteil Kornhofen sticht ansatzweise so markant aus der Landschaft wie dieser eine Ahornbaum, an dem eine handbemalte Holzschaukel schwingt. Auf einem kleinen Hügel präsentiert er sich im Herbst bunt, im Winter weiß und im Sommer satt grün. Der Schaukelbaum in Kornhofen bietet vielfältige Fotomotive und bei guter Sicht ein Bergpanorama, das im Unterallgäu seinesgleichen sucht – ein rundum schöner Zwischenstopp für eine Wanderung am Wochenende.

Schaukeln mit Bergblick am Schaukelbaum von Kornhofen. Foto: Hannah Greiner

Startpunkt für den Ausflug ist der Wanderparkplatz an der Herbisrieder Straße am südlichen Ortsende von Bad Grönenbach. Von dort aus geht es so lange durch den Bürger- und Gästewald in Richtung Süden, bis Wanderer auf geparkte Autos stoßen: Sie sind am Waldcafé Bad Grönenbach angekommen. Wer bereits jetzt eine Pause einlegen möchte, kann sich dort auf dem Kornhofer Bänkle ausruhen oder die Aussicht auf die Allgäuer Alpen auf der Panoramaschaukel genießen.

Ausflugstipp: Schaukelbaum in Kornhofen mit Panoramablick

Wer hier erst auf dem Rückweg Halt machen möchte, folgt dem Bergpanorama weiter in Richtung Süden nach Kornhofen. Der Schaukelbaum ist schon von Weitem zu sehen. Umgeben von Feldern und grasenden Kühen, lässt es sich dort besonders schön mit einem kleinen Picknick entspannen.

Ein bisschen Allgäu-Idylle am Wegesrand. Foto: Hannah Greiner

Auch abends ist der Schaukelbaum einen Besuch wert: Dann können Besucher den Blick über das Oberallgäu und die zahlreichen Berggipfel während des Sonnenuntergangs schweifen lassen. In lauen Sommernächten lassen sich unter dem Baum, fernab von der städtischen Lichtverschmutzung, zudem wunderbar Sternschnuppen zählen.

Der Rundweg führt anschließend weiter nach Herbisried und dann im großen Bogen zurück zum Waldcafé, wo es unter anderem Kaffee, Kuchen und wechselnde Tagesgerichte gibt. Auf den bekannten Waldwegen geht es dann zurück zum Ausgangspunkt.